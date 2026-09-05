काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल

Suryakumar Yadav Dance Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दही हांडी का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव दही हांडी के समय डांस करते दिखाई दे रहे हैं. सूर्यकुमार यादव पारंपरिक कुर्ता पहने हुए हैं. साथ ही स्वैग के लिए काला चश्मा भी लगाया है. पूर्व कप्तान का यह अनोखा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस उनकी वीडियो को इंटरनेट पर खूब शेयर कर रहे हैं.

SKY का डांस इंटरनेट पर वायरल

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनका देसी स्वैग देखने को मिल रहा है. सूर्यकुमार काले चश्मा और कुर्ता पहने हुए दही हांडी के उत्सव का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के साथ जमकर डांस किया. देखें वीडियो…

Suryakumar Yadav Enjoying Dahi handi Tournament in Mumbai 😍 pic.twitter.com/7yGjl8tXZF — Sam (@cricsam02) September 5, 2026





टीम इंडिया से दूर चल रहे SKY

पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ट्रॉफी जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को खराब फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया गया. इसके बाद से सूर्या की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल हो गई है. फिलहाल वो भारतीय टीम में वापसी की राह तलाश रहे हैं.

IPL 2026 में भी नहीं चला था बल्ला

सूर्यकुमार यादव भारत के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है. हालांकि पिछले कुछ समय से उनका बल्ला खामोश रहा है. IPL 2026 में सूर्या ने मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 13 मैचों में सिर्फ 20.76 की औसत से 270 रन बनाए थे. इसमें उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक आए थे.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में ठीक, टेस्ट योजना का हिस्सा नहीं… राहुल द्रविड़ ने युवा बैटर पर क्या कहा?

सूर्या का इंटरनेशनल करियर

35 साल के सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए 113 मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 3,272 रन आए हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा वनडे में सूर्या के नाम 37 मैचों में 773 रन दर्ज हैं. अब यह देखना दिलचस्प है कि क्या सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे.