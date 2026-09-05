Home > खेल > काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल

काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल

Suryakumar Yadav Dance Video: टीम इंडिया से लंबे समय से दूर चल रहे सूर्यकुमार यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. सूर्यकुमार यादव के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो काले चश्मा और कुर्ता पहने हुए पूरे स्वैग में दिखाई दे रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 5, 2026 6:23:42 PM IST

सूर्यकुमार यादव का डांस वायरल.
सूर्यकुमार यादव का डांस वायरल.


Suryakumar Yadav Dance Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दही हांडी का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव दही हांडी के समय डांस करते दिखाई दे रहे हैं. सूर्यकुमार यादव पारंपरिक कुर्ता पहने हुए हैं. साथ ही स्वैग के लिए काला चश्मा भी लगाया है. पूर्व कप्तान का यह अनोखा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस उनकी वीडियो को इंटरनेट पर खूब शेयर कर रहे हैं.

SKY का डांस इंटरनेट पर वायरल

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनका देसी स्वैग देखने को मिल रहा है. सूर्यकुमार काले चश्मा और कुर्ता पहने हुए दही हांडी के उत्सव का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के साथ जमकर डांस किया. देखें वीडियो…

You Might Be Interested In


टीम इंडिया से दूर चल रहे SKY

पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ट्रॉफी जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को खराब फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया गया. इसके बाद से सूर्या की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल हो गई है. फिलहाल वो भारतीय टीम में वापसी की राह तलाश रहे हैं.

IPL 2026 में भी नहीं चला था बल्ला

सूर्यकुमार यादव भारत के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है. हालांकि पिछले कुछ समय से उनका बल्ला खामोश रहा है. IPL 2026 में सूर्या ने मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 13 मैचों में सिर्फ 20.76 की औसत से 270 रन बनाए थे. इसमें उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक आए थे.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में ठीक, टेस्ट योजना का हिस्सा नहीं… राहुल द्रविड़ ने युवा बैटर पर क्या कहा?

सूर्या का इंटरनेशनल करियर

35 साल के सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए 113 मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 3,272  रन आए हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा वनडे में सूर्या के नाम 37 मैचों में 773 रन दर्ज हैं. अब यह देखना दिलचस्प है कि क्या सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे.

Tags: home-hero-pos-7SURYAKUMAR YADAVviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026

6 एक्टर्स, जिन्होंने टीचर की भूमिका से जीता दर्शकों का...

September 5, 2026
काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल
काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल
काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल
काला चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और फिर जमकर नाचे सूर्यकुमार यादव, दही हांडी का वीडियो वायरल