Home > खेल > Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान

Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान

Indian cricket captain: सूर्यकुमार यादव ने 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने खुद को टी20 क्रिकेट का बड़ा नाम बना लिया. लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया में जगह बनाने वाले सूर्यकुमार अब विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान बन चुके हैं. उनका सफर भारतीय क्रिकेट में धैर्य और मेहनत की मिसाल माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 9, 2026 8:48:21 AM IST

Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान


Indian cricket captain: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका जल्दी मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लंबा इंतजार किया और फिर इतिहास रच दिया. सूर्य कुमार यादव उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं. 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्यकुमार यादव ने कुछ ही सालों में खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में शामिल कर लिया. अब पांच साल से भी कम समय में वह विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान बनकर एक नई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

You Might Be Interested In

देर से मिला इंटरनेशनल मौका

सूर्यकुमार यादव का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन लंबे समय तक शानदार रहा. मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने कई बार अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन राष्ट्रीय टीम में जगह पाने के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा. आखिरकार 2021 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला. उस समय उनकी उम्र करीब 30 साल थी, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए अपेक्षाकृत देर से मिलने वाला मौका माना जाता है.

डेब्यू के बाद तेजी से बदली पहचान

डेब्यू के बाद सूर्यकुमार यादव ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने उन्हें जल्द ही टी20 क्रिकेट का बड़ा नाम बना दिया. मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दी. कम समय में उन्होंने कई शानदार पारियां खेलीं और टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाने लगे.

You Might Be Interested In

कप्तान के रूप में नई उपलब्धि

कुछ ही वर्षों में सूर्यकुमार यादव को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली. उनके नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया.
पांच साल से भी कम समय में एक खिलाड़ी का डेब्यू से लेकर विश्व कप विजेता कप्तान बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

अन्य कप्तानों से कैसे अलग है सफर

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई कप्तान ऐसे रहे हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में ही पहचान मिल गई थी. जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली अपेक्षाकृत कम उम्र में टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल गया था. लेकिन सूर्यकुमार यादव का सफर अलग रहा. उन्हें टीम में जगह पाने के लिए लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार प्रदर्शन करना पड़ा. यही वजह है कि उनका सफर संघर्ष और धैर्य की मिसाल माना जाता है. सूर्यकुमार यादव की कहानी यह बताती है कि अगर खिलाड़ी लगातार मेहनत करता रहे तो देर से मिला मौका भी बड़ी सफलता में बदल सकता है.

You Might Be Interested In
Tags: indian cricket captainSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि...

March 8, 2026

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन...

March 7, 2026

दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5...

March 7, 2026

दस्त ने ले ली मुगल बादशाह की जान! आखिर क्यों...

March 7, 2026
Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान
Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान
Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान
Indian cricket captain: संघर्ष और धैर्य के बाद मिली सफलता, 5 साल से भी कम समय में ये खिलाड़ी बना वर्ल्ड कप विजेता कप्तान