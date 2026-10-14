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SKY Dubai House: सूर्यकुमार यादव बने ‘किंग’ खान के पड़ोसी! दुबई में खरीदा आलीशान घर, करोड़ों में कीमत

Suryakumar Yadav Dubai House: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई में लग्जरी घर खरीदा है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर फैंस को यह गुड न्यूज दी. अब वह बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के पड़ोसी भी बन गए हैं. जानें कहां है सूर्या का नया आशियाना...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 14, 2026 5:10:18 PM IST

सूर्यकुमार यादव ने दुबई में खरीदा आलीशान घर.
सूर्यकुमार यादव ने दुबई में खरीदा आलीशान घर.


Suryakumar Yadav Dubai House: सूर्यकुमार यादव भले ही भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं, लेकिन वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. अब सूर्यकुमार यादव अपने नए घर को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने दुबई में करोड़ों रुपये की कीमत का आलीशान घर खरीदा है. सूर्या ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर इसकी जानकारी दी. उनका ये नया घर दुबई में मैरीटाइम सिटी के शानदार रिहायशी इलाके में स्थित है. खास बात यह है कि अब वो सूर्यकुमार यादव बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के पड़ोसी हन गए हैं. दरअसल, सूर्या का नया घर शाहरुख खान की बिल्डिंग के पास होगा. अब क्रिकेट जगत से सूर्या को उनके नए घर के लिए बधाईयां मिल रही हैं. फैंस भी अपने पूर्व कप्तान को नए घर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

सूर्या ने शेयर किया वीडियो

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में सूर्यकुमार अपनी वाइफ देविशा शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं. प्रॉपर्टी साइन के दौरान वे दोनों एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक भी करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने शाहरुख्ज रेजिडेंसी डैन्यूब में निवेश किया है. यह दुबई मैरीटाइम सिटी के बीचों-बीच बना एक प्रीमियम, वॉटरफ्रंट रेजिडेंस है. यहां की 40 से ज्यादा प्रीमियम सुविधाएं शानदार हैं, लेकिन जिस चीज ने मेरा दिल जीत लिया, वह है ‘लॉन्जिविटी लाउंज’. ऐसी चीज जो आमतौर पर रिहायशी प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलती.’

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सूर्या ने दुबई में क्यों खरीदा घर?

फैंस के मन में सवाल है कि आखिर सूर्यकुमार यादव ने दुबई में घर क्यों खरीदा? उन्होंने इस वीडियो में इसका भी जवाब दिया है. सूर्या ने बताया कि दुबई आकर उन्हें अच्छा लगता है. वो पहली बार IPL 2014 के समय यहां आए थे. सूर्या ने बताया कि यहां रहने में एक अलग कम्फर्ट मिलता है और सेफ्टी को भी उन्होंने इसका एक फैक्टर बताया. वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘हमने यहां IPL खेला है, मैं यहां 2014 में आया था, उसके बाद हम 2020 में भी यहां आए. भारत के लोग दुबई की तरफ देख रहे हैं, यहां लक्जरी, जीवन जीने का स्तर यहां अलग है. मैं मुंबई में जहां रहता हूं वहां भी सेफ्टी है लेकिन दुबई भी सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है. यहां आकर बहुत आराम मिलता है और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है.’

Tags: SURYAKUMAR YADAV
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