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सूर्यकुमार यादव बने मुंबई इंडियंस के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर, रोहित शर्मा टॉप पर, सचिन किस नंबर पर?

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली, वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए.

By: Satyam Senger | Published: May 2, 2026 9:23:11 PM IST

सूर्यकुमार यादव बने मुंबई इंडियंस के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर.
सूर्यकुमार यादव बने मुंबई इंडियंस के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर.


भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली, वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. यह ऐतिहासिक पल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 मुकाबले के दौरान चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आया. सूर्यकुमार को फ्रेंचाइजी के लिए टी20 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए सिर्फ चार रन की जरूरत थी, उन्होंने कायरन पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया है.

उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर पोलार्ड के 3915 रनों के रिकॉर्ड को पार कर लिया. इस चौके के साथ सूर्यकुमार यादव के मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट में 3933 रन हो गए और उन्होंने खुद को फ्रेंचाइजी के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में और मजबूती से स्थापित कर लिया. अब उनसे आगे सिर्फ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम मुंबई इंडियंस के लिए 6286 रन दर्ज हैं. हालांकि, सूर्या के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा.

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मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड बुक में सूर्यकुमार की यह छलांग टीम के लिए उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और प्रभाव को दर्शाती है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, अनोखे शॉट्स और दबाव में खेलने की क्षमता के लिए मशहूर सूर्यकुमार पिछले कुछ वर्षों में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. साल 2026 सूर्यकुमार के लिए शानदार रहा है, क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया था. अब मुंबई इंडियंस के लिए यह नया रिकॉर्ड उनके बढ़ते कद को और मजबूत करता है.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज:
रोहित शर्मा – 6286 रन
सूर्यकुमार यादव – 3933 रन
किरोन पोलार्ड – 3915 रन
अंबाती रायुडू – 2635 रन
सचिन तेंदुलकर – 2599 रन

Tags: IPL 2026
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