Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान
Home > खेल > Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान

Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान

टी20 कप्तान Suryakumar Yadav ने टूर्नामेंट के सातों मैचों की फीस देश की सुरक्षा बलों और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों को देने का फैसला किया. जानें कितनी रकम दान करेंगे कप्तान.

By: Sharim Ansari | Published: September 29, 2025 7:54:13 PM IST

Suryakumar Yadav to Donate his Fee
Suryakumar Yadav to Donate his Fee

Suryakumar Yadav Donates Match Fee: सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. लगातार सात मैच जीतकर टीम इंडिया ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया. रविवार, 28 सितंबर को भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम 9वां एशिया कप हासिल करने में सफल रही.

कप्तान सूर्या का दिल छू लेने वाला फैसला

एशिया कप 2025 के समापन के बाद, भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिल छू लेने वाला निर्णय लिया. सूर्या ने मैच के बाद अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि मैंने इस टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) की पूरी मैच फीस हमारी भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे. जय हिंद.

Asia Cup Final: भारत की जीत पर ड्रेसिंग रूम में भावनाओं का विस्फोट, गौतम गंभीर का जोशीला जश्न

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूर्यकुमार यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से इशारतन ऐसा किया गया. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी सात मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को दान करना चाहते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा कि इस बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए.

आखिर कितनी फीस है सूर्यकुमार यादव की ?

अब सवाल यह है कि सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में कितनी रकम मिली? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल ग्रुप मैच के लिए ₹3 लाख की फीस देता है. टेस्ट क्रिकेट के लिए यह फीस ₹15 लाख और वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए ₹6 लाख है. पुरुषों के अलावा, भारतीय महिला क्रिकेटरों को भी इंटरनेशनल मैचों के लिए यही फीस मिलती है. 2022 में, BCCI सचिव जय शाह ने पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के लिए समान फीस देने का निर्णय लिया था.

अब, सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के सभी सात मैच खेले हैं. इसलिए, उनके मैच की कीमत 7 x 3 = 21 लाख रुपये है. सूर्यकुमार यादव ने यह सारी रकम भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए दान किया.

Trophy Controversy: रास नहीं आई पाकिस्तान को भारत की जीत, प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के नक़वी

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान
Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान
Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान
Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान