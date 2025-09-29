Suryakumar Yadav Fee: इतने लाख है कप्तान सूर्या की फीस, जाने किसको करेंगे दान

Suryakumar Yadav Donates Match Fee: सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. लगातार सात मैच जीतकर टीम इंडिया ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया. रविवार, 28 सितंबर को भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम 9वां एशिया कप हासिल करने में सफल रही.

कप्तान सूर्या का दिल छू लेने वाला फैसला

एशिया कप 2025 के समापन के बाद, भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिल छू लेने वाला निर्णय लिया. सूर्या ने मैच के बाद अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि मैंने इस टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) की पूरी मैच फीस हमारी भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे. जय हिंद.

I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽 Jai Hind 🇮🇳 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूर्यकुमार यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से इशारतन ऐसा किया गया. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी सात मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को दान करना चाहते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा कि इस बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए.

एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की बड़ी घोषणा – मैं Asia Cup के सभी 7 मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना मो दान करता हूं कप्तान का एक बेहतरीन निर्णय है ये@adgpi है, तभी तो हम हैं🙏🏻 pic.twitter.com/8A9CNathVl — Abhay Pratap Singh (बहुत सरल हूं) (@IAbhay_Pratap) September 28, 2025

आखिर कितनी फीस है सूर्यकुमार यादव की ?

अब सवाल यह है कि सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में कितनी रकम मिली? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल ग्रुप मैच के लिए ₹3 लाख की फीस देता है. टेस्ट क्रिकेट के लिए यह फीस ₹15 लाख और वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए ₹6 लाख है. पुरुषों के अलावा, भारतीय महिला क्रिकेटरों को भी इंटरनेशनल मैचों के लिए यही फीस मिलती है. 2022 में, BCCI सचिव जय शाह ने पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के लिए समान फीस देने का निर्णय लिया था.

अब, सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के सभी सात मैच खेले हैं. इसलिए, उनके मैच की कीमत 7 x 3 = 21 लाख रुपये है. सूर्यकुमार यादव ने यह सारी रकम भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए दान किया.

