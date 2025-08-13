Home > खेल > ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

ED summons Suresh Raina: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को 1xBet मामले में कल पूछताछ के लिए तलब किया है। यह अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और उनके सेलिब्रिटी प्रमोटरों पर चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 00:01:03 IST

ED summons Suresh Raina
ED summons Suresh Raina

ED summons Suresh Raina: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को 1xBet मामले में कल पूछताछ के लिए तलब किया है। यह अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और उनके सेलिब्रिटी प्रमोटरों पर चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। इस जाँच में पहले ही कई नामी-गिरामी नाम सामने आ चुके हैं।

अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए, जहाँ उन्होंने फिल्म संबंधी व्यस्तताओं के कारण 23 जुलाई को जारी अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

मई में, तेलंगाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रचार से कथित जुड़ाव के आरोप में दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 जाने-माने अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया और दावा किया कि वे केवल उन क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं जहाँ ऑनलाइन कौशल-आधारित खेल कानूनी हैं।

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी

यह मामला 2023-24 के महदेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले की जाँच से मिलता-जुलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ राजनेता भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताया था। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, और समन जारी होने की संभावना है।

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार बाहर! गिल हो मिलेगी कप्तानी? BCCI जल्द कर सकता है बड़ा ऐलान

Tags: ED summons Suresh Rainahome-hero-pos-1Suresh RainaSuresh Raina bettingSuresh Raina betting case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब
ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब
ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब
ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?