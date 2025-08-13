ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

ED summons Suresh Raina: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को 1xBet मामले में कल पूछताछ के लिए तलब किया है। यह अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और उनके सेलिब्रिटी प्रमोटरों पर चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। इस जाँच में पहले ही कई नामी-गिरामी नाम सामने आ चुके हैं।

अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए, जहाँ उन्होंने फिल्म संबंधी व्यस्तताओं के कारण 23 जुलाई को जारी अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

मई में, तेलंगाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रचार से कथित जुड़ाव के आरोप में दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 जाने-माने अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया और दावा किया कि वे केवल उन क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं जहाँ ऑनलाइन कौशल-आधारित खेल कानूनी हैं।

यह मामला 2023-24 के महदेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले की जाँच से मिलता-जुलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ राजनेता भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपों को “राजनीति से प्रेरित” बताया था। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, और समन जारी होने की संभावना है।

