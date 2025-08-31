Home > खेल > Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Suresh Raina: महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अगर उनसे किसी खिलाड़ी की तुलना की जा रही है तो इसका मतलब है कि उस खिलाड़ी में कुछ तो बात है। इस बीच सुरेश रैना ने हार्दिक पांड्या की तुलना महान कपिल देव और धोनी से की है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 31, 2025 17:12:00 IST

Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Suresh Raina on Hardik Pandya: महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अगर उनसे किसी खिलाड़ी की तुलना की जा रही है तो इसका मतलब है कि उस खिलाड़ी में कुछ तो बात है। इस बीच सुरेश रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो उन्हें धोनी और कपिल देव की याद दिलाता है। सुरेश रैना ने हार्दिक पांड्या की तुलना महान कपिल देव और धोनी से की है। हार्दिक के बारे में बात करते हुए रैना ने कहा, “रोहित के बाद वनडे में हार्दिक को भारत का अगला कप्तान होना चाहिए। हार्दिक में कप्तान के तौर पर वही क्षमता है जो कपिल देव और धोनी में थी। मुझे हार्दिक में माही भाई की झलक दिखती है।”

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रैना ने आगे कहा, “मेरे विचार से, हार्दिक एक ऐसे कप्तान साबित होंगे जो खिलाड़ियों के कप्तान होंगे। वह खिलाड़ियों के कप्तान हैं। मुझे उनमें माही भाई की झलक दिखती है। मुझे मैदान पर उनकी ऊर्जा पसंद है।”

मालूम हो कि कप्तान तौर पर हार्दिक का रिकॉर्ड शानदार रहा है, हार्दिक आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं। बतौर कप्तान हार्दिक ने भारत के लिए 16 टी20 और 3 वनडे मैचों में कप्तानी की है। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने 16 में से 10 टी20 मैच जीते हैं और तीन वनडे भी जीते हैं।

PAK vs UAE: Asia Cup से पहले पाक खिलाड़ियों का जलवा, दर्ज की ऐसी जीत, देख बढ़ जाएंगी भारत की धड़कनें

एशिया कप में दिखेंगे हार्दिक पांड्या 

एशिया कप 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। एशिया कप में हार्दिक पांड्या पर सबकी नज़रें रहेंगी। हार्दिक इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या एशिया कप में भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। भारतीय टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 9 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी। वहीं, एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा।

Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Tags: HARDIK PANDYA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!
Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!
Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!
Hardik Pandya: रोहित के बाद हार्दिक संभालेंगे वनडे की कमान? इनमें दिखती है धोनी की झलक!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?