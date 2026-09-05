धोनी के बाद सुरेश रैना ने क्यों लिया संन्यास? चिन्ना थाला ने खोला ‘राज’, बताया क्या था माही का रिएक्शन

Dhoni reaction on Raina retirement: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है. क्रिकेट के मैदान पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने धोनी के साथ मिलकर भारतीय टीम को कई मैचों में जीत दिलाई. वे दोनों भारतीय टीम के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स में कई सालों तक एक-दूसरे के साथ खेले. इतना ही नहीं, रिटायरमेंट का समय आया, तो दोनों ने एक साथ ही संन्यास ले लिया. आपको याद होगा कि जब 15 अगस्त 2019 को एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, तो कुछ ही घंटों बाद रैना भी संन्यास का एलान कर दिया. अब सुरेश रैना उस पल के बारे में खुलकर बात की है, जब उन्होंने संन्यास का एलान किया था. रैना ने बताया कि उनके इस फैसले पर धोनी का क्या रिएक्शन था.

रैना के संन्यास पर धोनी का पहला रिएक्शन

सुरेश रैना ने हाल ही में आकाश चोपड़ा को एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान रैना ने बताया कि जब उन्होंने धोनी को बताया कि वे उनके संन्यास के दिन ही रिटायरमेंट ले लेंगे, तो धोनी बिल्कुल हैरान रह गए थे. रैना ने कहा, ‘यह खेल ही तो है, है ना? आप एक खिलाड़ी के रूम में इसी के लिए जीते हैं. आप देश के लिए इतना कुछ करते हैं, माता-पिता ने इतनी कुर्बानियां दी होती हैं, लेकिन उस पल मुझे लगा कि यही सबसे सही फैसला है. क्योंकि ये सब चीजें होती रहती हैं. आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे. उस समय, चाहे मैं 32 या 33 साल का था, जो भी उम्र रही हो, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में मैंने यह किया, तो मैं अंदर गया और कहा, ‘हो गया. इस पर धोनी ने कहा, ‘ये क्या किया तूने?’

रैना ने की धोनी की जमकर तारीफ

सुरेश रैना ने आगे बताया कि किस तरह एमएस धोनी (MS Dhoni) ने उनके लिए अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ दी थी. दरअसल, जब सुरेश रैना टीम इंडिया में आए थे, तो उन्हें काफी नीचे बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था. इसी वजह से धोनी ने रैना को अपना बैटिंग पोजीशन दिया और खुद नीचे बल्लेबाजी करने लगे.

रैना ने आकाश चोपड़ा के शो में कहा, ‘मुझे लगता है कि उस समय आप कप्तान के लिए खेलते थे, टीम के लिए खेलते थे. लेकिन मैंने कप्तान का जिक्र इसलिए किया. … क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बैटिंग पोजिशन पर मुझे मौका मिला, उसके लिए कप्तान ने अपनी पोजीशन का त्याग किया. जब दादा (सौरव गांगुली) कप्तान थे, तब धोनी ऊपर बैटिंग करते थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा, ‘युवी पा तुम ऊपर जाओ, सुरेश, तुम यहां खेलो, मैं यहां खेलूंगा, मैं नीचे आऊंगा’

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रैना का कैसा रहा करियर

सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 7 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से 768 रन बनाए. इसके अलावा वनडे में रैना ने 194 पारियों में 5,615 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 शतक आए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में रैना ने 78 मैचों में 1,605 रन बनाए. वह साल 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे.