Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

Suresh Raina: एशिया कप 2025 के रविवार को हुए छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन रणनीति के तहत नाकाम कर दिया. दोनों टीमों ने एक साथ मैच तो खेला मगर उससे आगे कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ. भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाया, जिससे सामने वाली टीम को हैरानी हुई. वहीं, खबर आ रही है कि कोई भी इंडियन टीम का प्लेयर पाकिस्तान के विरुद्ध यह मुकाबला नहीं करना चाहता था.

सुरेश रैना का बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत में बताया कि उनके मुताबिक, कोई भी खिलाड़ी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार नहीं था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के कारण खिलाड़ियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. रैना ने आगे कहा, “मुझे दुख है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बारे में उनकी राय पूछी जाती, तो वे साफ़ मना कर देते. उनमें से कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहता था.”

मजबूरी में खेलना पड़ा

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं. इन तनावों के बीच एशिया कप के आयोजन को लेकर काफी चर्चाएं हुईं. कुछ ने इसका कड़ा विरोध भी किया. लेकिन बीसीसीआई और अन्य सभी भाग लेने वाले बोर्ड टूर्नामेंट के आयोजन पर राज़ी हो गए.

इस मैच को लेकर राजनीतिक गलियारों और क्रिकेट प्रेमियों द्वारा बॉयकॉट करने की भी मांग कि गई. सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर निराशा और नाराज़गी देखने को मिली, इसके बावजूद नाराज़गी के चलते भारतीय टीम ने सहस दिखाया और मैच में सफलता भी हासिल की. भारत की पाकिस्तान पर जीत हुई और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया गया.