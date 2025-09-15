Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’
Home > खेल > Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

India Defeated Pakistan: भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर जनता के बीच नाराज़गी साफ़ तौर पर देखी गई, जिस पर पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने हाल ही में मीडिया से बात की. इस लेख में जानिये उन्होंने क्या कहा.

By: Sharim Ansari | Published: September 15, 2025 4:31:51 PM IST

Suresh Raina's Statement (Source: X)
Suresh Raina's Statement (Source: X)

Suresh Raina: एशिया कप 2025 के रविवार को हुए छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन रणनीति के तहत नाकाम कर दिया. दोनों टीमों ने एक साथ मैच तो खेला मगर उससे आगे कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ. भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाया, जिससे सामने वाली टीम को हैरानी हुई. वहीं, खबर आ रही है कि कोई भी इंडियन टीम का प्लेयर पाकिस्तान के विरुद्ध यह मुकाबला नहीं करना चाहता था.

सुरेश रैना का बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत में बताया कि उनके मुताबिक, कोई भी खिलाड़ी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार नहीं था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के कारण खिलाड़ियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. रैना ने आगे कहा, “मुझे दुख है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बारे में उनकी राय पूछी जाती, तो वे साफ़ मना कर देते. उनमें से कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहता था.”

सूर्यकुमार ने नहीं मिलाया हाथ तो ACC के सामने रोने लगे पाक के टीम मैनेजर, अब PCB ने उठाया बड़ा कदम

मजबूरी में खेलना पड़ा

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं. इन तनावों के बीच एशिया कप के आयोजन को लेकर काफी चर्चाएं हुईं. कुछ ने इसका कड़ा विरोध भी किया.  लेकिन बीसीसीआई और अन्य सभी भाग लेने वाले बोर्ड टूर्नामेंट के आयोजन पर राज़ी हो गए.

इस मैच को लेकर राजनीतिक गलियारों और क्रिकेट प्रेमियों द्वारा बॉयकॉट करने की भी मांग कि गई. सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर निराशा और नाराज़गी देखने को मिली, इसके बावजूद नाराज़गी के चलते भारतीय टीम ने सहस दिखाया और मैच में सफलता भी हासिल की. भारत की पाकिस्तान पर जीत हुई और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया गया.

Tags: asia cup 2025India Defeated PakistanSalman Ali AghaSuresh RainaSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’
Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’
Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’
Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’