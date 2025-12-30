Home > क्रिकेट > सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी

सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी

MRF का बल्ला और वही लेजेंडरी स्टांस! मिलिए मुंबई के सुप्रेश मुगाडे से, जिनकी बैटिंग देख दुनिया उन्हें 'सचिन का क्लोन' कह रही है. क्या है उनकी असली कहानी? यहां पढ़ें

By: Shivani Singh | Published: December 30, 2025 12:48:23 PM IST

सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी


अगर आपको क्रिकेट पसंद है और आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक ऐसे युवा बल्लेबाज़ का क्लिप दिखे जो सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट मार रहा हो. उसके बल्ले पर बड़ा लाल MRF स्टिकर, उसका स्टांस, बैकलिफ्ट, गार्ड, पिच पर टैप करना, अल्ट्रा-लाइट पैड उसके कुछ शॉट सीधे तेंदुलकर की स्टाइल से मिलते हैं. तेंदुलकर के कई ‘लाइट’ वर्जन आए और चले गए, लेकिन यह वाला परफेक्शन के सबसे करीब और सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाने वाला है.

You Might Be Interested In

मिलिए सुप्रेश मुगाडे से, मुंबई के 21 साल के उभरते हुए बल्लेबाज़ जिन्हें तेंदुलकर जैसा बनने की चाहत ने इंस्टाग्राम सेंसेशन बना दिया है. अपनी खुद की टेक्निक को छोड़कर, उन्होंने कम उम्र से ही सचिन की तरह, या कम से कम उनकी नकल करते हुए, बैटिंग करने का फैसला किया. जब सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब सुप्रेश सिर्फ नौ साल के थे, लेकिन आज के 18 और 45 के दौर में, अगर वह ‘सचिन पग्लू’ हैं, तो इसकी वजह यह है कि उनके पिता, प्रकाश, कई और लोगों की तरह, आज भी सचिन तेंदुलकर के सच्चे फैन हैं.

मैंने छह साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया

सुप्रेश ने द हिंदुस्तान टाइम्स को बताया “मैंने छह साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया. मैं शुरू में अपने पिता के साथ खेलता था, किसी एकेडमी या प्रैक्टिस में नहीं. पहले चार साल तक, मैंने सिर्फ अपने पिता के साथ प्रैक्टिस की. वीनस एकेडमी के पास. मेरे पिता को शुरू में चिंता थी कि मुझे गेंद लग सकती है और ऐसी ही दूसरी बातें. लेकिन एक साल सॉफ्टबॉल खेलने के बाद, मैंने सीजन बॉल से खेलना शुरू कर दिया,”

“मेरे पिता सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन रहे हैं. उन्होंने कभी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला है. उन्हें हमेशा से क्रिकेट पसंद रहा है. सचिन की तरह बैटिंग करना आसान नहीं था. पहले मेरा अपना बैटिंग स्टांस था, लेकिन मेरे पिता ने ज़ोर दिया कि अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो सचिन की तरह बैटिंग करो उनकी नकल करो. जिस तरह से वह अपने बल्ले को टैप करते हैं, जिस तरह से वह मुस्कुराते हैं. उनकी टेक्निक सबसे अच्छी है। मेरे पिता ने मुझे यह सब सिखाया.”

सचिन की स्टाइल कॉपी करने को लेकर पिता से बहस हुई

सुप्रेश कहते हैं “सचिन का क्लोन बनने के अपने नुकसान भी हैं. कई बार तेंदुलकर की नकल करने की कोशिश सुप्रेश के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि जो सचिन के लिए रूटीन था, वह अक्सर दूसरों के लिए नहीं होता. उदाहरण के लिए, तेंदुलकर को वसीम अकरम का सामना करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि बाकी क्रिकेट जगत इतिहास के सबसे महान बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ के खिलाफ संघर्ष करता रहा. “मेरी अपने पिता से बहस होती है, क्योंकि मैं गलतियाँ करता हूँ. जब मैं रन नहीं बना पाता, तो मुझे लगता है कि मैं सचिन की कॉपी क्यों कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी मेरे पिता ज़ोर देते रहते हैं. यह एक जानबूझकर की गई कोशिश है. अगर मैं वही इक्विपमेंट पहनूंगा तभी मैं उनके जैसा दिखूंगा. बैटिंग करते समय उनके जैसा दिखने में मुझे दो साल लग गए. मैं ठीक वैसा ही करने की कोशिश करता हूँ जैसा उन्होंने बैटिंग करते समय किया था.” 

किसी भी उभरते हुए भारतीय बैटर से उसके रोल मॉडल के बारे में पूछें तो वह शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लेगा, लेकिन सुप्रेश नहीं. जितना वह रो-को की तारीफ करते हैं तेंदुलकर जैसा कोई नहीं है. उन्होंने तेंदुलकर को कभी लाइव खेलते नहीं देखा, उनके प्राइम टाइम की बात तो छोड़ ही दीजिए. फिर भी, उन्होंने YouTube और रिप्ले से जो कुछ भी सीखा है, उससे सुप्रेश समझते हैं कि विराट अभी भी सचिन के बाद दूसरे नंबर पर क्यों हैं.

सचिन पहले, विराट दूसरे

वह कहते हैं “मुझे उनकी आखिरी पारी की धुंधली यादें हैं, लेकिन मैंने उनकी बैटिंग ज़्यादा नहीं देखी. जब मैं हैरिस शील्ड ट्रॉफी खेल रहा था, तब सचिन मैच देखने आए थे. हालांकि, हम उनसे एक ग्रुप में मिले थे इसलिए हमें उनसे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला. उनसे मिलना और उनके साथ प्रैक्टिस करना मेरा सपना है. विराट मेरे दूसरे सबसे अच्छे बैटर हैं। लेकिन जब टेक्निक और रिकॉर्ड की बात आती है, तो मैंने हमेशा सचिन को पसंद किया है. विराट इस समय दुनिया के सबसे अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन ने ज़्यादा मुश्किल विकेटों पर खेला और रन बनाए.”

“मैं रोज़ दो घंटे प्रैक्टिस करता हूँ. असल में मेरे सारे वीडियो पर्सनल हैं. मैं खुद नेट बुक करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ. मैं 8 बजे उठता हूँ और एक घंटे ग्राउंड ट्रेनिंग करता हूँ. 1 से 3 बजे के बीच, मैं पय्याडे क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ, और फिर 7 बजे जिम जाता हूँ. मेरा लक्ष्य रणजी ट्रॉफी है. अगर मैं क्लब लेवल पर रन बनाता हूँ, तो मुझे रणजी ट्रॉफी में मुंबई को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा.”

You Might Be Interested In
Tags: Cricket Newsmumbai cricketersachin tendulkarSupresh Mugade
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी
सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी
सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी
सचिन की ‘कार्बन कॉपी’ है यह खिलाड़ी! क्या टीम इंडिया को मिल गया दूसरा ‘मास्टर ब्लास्टर’? इंटरनेट पर मची सनसनी