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सुप्रीम कोर्ट का BCCI से सवाल, क्या नए खेल कानून के दायरे में आएगा क्रिकेट बोर्ड? 2014 से चल रहा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए. अदालत ने पदाधिकारियों की सेवा शर्तों और कार्यकाल को लेकर भी जवाब मांगा है. BCCI से जुड़ा मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इससे पहले आर.एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर क्रिकेट बोर्ड में कई बड़े सुधार किए गए थे.

By: Satyam Sengar | Published: September 9, 2026 6:40:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का BCCI से सवाल.
सुप्रीम कोर्ट का BCCI से सवाल.


सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह सवाल उठाया. इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं. अदालत ने क्रिकेट से जुड़े कुछ संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों के वकीलों से यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर निर्देश लेकर आएं कि उनके पदाधिकारियों की सेवा से जुड़े नियम और शर्तें नए कानून के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 अब लागू हो चुका है. BCCI से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में साल 2014 से चल रहा है और समय-समय पर इसमें कई आवेदन दाखिल किए गए हैं.

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लोढ़ा समिति की सिफारिशों से शुरू हुआ था सुधार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी. समिति को BCCI की व्यवस्था, संगठन और कामकाज में सुधार के सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसमें क्रिकेट बोर्ड के लिए नया संविधान तैयार करने समेत कई अहम बदलावों की सिफारिश की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए BCCI के कामकाज में सुधार के निर्देश दिए.

12 साल के कार्यकाल को मिली थी मंजूरी
सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के संविधान में बदलाव को मंजूरी दी थी. इसके तहत कोई पदाधिकारी राज्य क्रिकेट संघ में छह साल और BCCI में छह साल, यानी लगातार 12 साल तक पद पर रह सकता है. इसके बाद तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड जरूरी होगा. अदालत ने BCCI और राज्य संघ दोनों स्तरों पर लगातार दो कार्यकाल की भी अनुमति दी थी. अब नए खेल कानून के लागू होने के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि क्रिकेट बोर्ड और उसके पदाधिकारियों पर इसके नियम किस तरह लागू होंगे.

Tags: bcci
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