Super Sunday पर डबल धमाल! एशिया कप फाइनल में भारतीय महिला टीम, अफगानिस्तान से भिड़ेगी अय्यर की सेना

Team India Super Sunday: भारतीय क्रिकेट फैंस को संडे यानी 13 सितंबर की शाम को रोमांच को डबल डोज मिलेगा. रविवार को भारत की मेंस और विमेंस टीमें एक साथ एक्शन में होंगी. एक तरफ भारतीय महिला टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी. वहीं, मेंस टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेलने उतरेगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज में टीम इंडिया श्रेयस अय्यर की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी. वहीं, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली महिला टीम एशिया कप में अपना 10वां फाइनल खेलेगी. भारतीय टीम ने लगातार 10वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन दोनों मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…

किस टीम के बीच होगा पहला मैच?

सुपर संडे का पहला मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. श्रेयस अय्यर की टीम पहली बार अपने ही घर में मेहमान के तौर पर खेलेगी. दरअसल, यह पूरी सीरीज दिल्ली में ही खेली जाएगी, लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान करेगा. इसका मतलब है कि भारतीय टीम मेहमान के तौर खेलने उतरेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में 3-0 से जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. बता दें कि टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड है.

एशिया कप का फाइनल कब होगा?

रविवार को भारतीय महिला टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम लगातार 10वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची. वहीं, श्रीलंका की टीम पिछले 2 बार से टी20 फॉर्मेट में एशिया कप के फाइनल में पहुंची है. श्रीलंका ने साल 2024 में भारत को हराकर ही एशिया कप जीता था.

अब भारतीय टीम के पास श्रीलंका को हराकर बदला लेना का मौका है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के एक बार फिर इरादे से मैदान पर उतरेगी. बता दें कि भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. भारतीय टीम ने अभी तक हर एडिशन में एशिया कप के फाइनल में एंट्री की, जिसमें से 7 बार ट्रॉफी उठाई है.

कहां देख सकेंगे मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode के एप और वेबसाइट पर की जाएगी. इसके अलावा मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, महिला एशिया कप के फाइनल का भी लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के एप और वेबसाइट पर की जाएगी.