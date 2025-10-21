Home > खेल > SUPER OVER THRILLER: रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को हराया, सुपरओवर में आया सबसे बड़ा Twist

BAN vs WI: विंडीज की टीम 213 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तो आखिरी ओवर में कैरिबियाई टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रन की चाहिए थे. ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 22, 2025 12:17:38 AM IST

WI vs BAN: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को सुपरओवर में जीत नसीब हुई.  शेरे ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बराबर स्कोर बनाया. ऐस में दोनों टीमों का स्कोर 213 रन रहा और मैच टाई हो गया और मामला सुपरओवर तक पहुंच गया. सुपर ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 ही रन बना पाई और अंत में किसी तरह से वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की. विंडीज की इस जीत के साथ ही तीन मैचों की ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है.

कैसे सुपरओवर में पहुंचा मैच?

आखिरी ओवर में नहीं बने 5 रन

जब विंडीज की टीम 213 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तो आखिरी ओवर में कैरिबियाई टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रन की चाहिए थे. ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ओवर की पहली दो गेंदों पर अकील हुसैन ने कोई रन नहीं लिया. इसके बाद तीसरी गेंद पर अकील हुसैन भाग कर एक रन लेने में कामयाब रहे और इसके बाद स्ट्राइक पर शाई होप आए. होप ने चौथी गेंद पर सिंगल लिया. अब वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में तीन रनों की दरकार थी.  पांचवीं गेंद पर अकील हुसैन बोल्ड हो गए. इसके बाद छठी गेंद पर खैरी पैरी ने जोरदार शॉट खेला और वहां विकेटकीपर के पास कैच पकड़ने का आसान मौका था लेकिन उन्होंने कैच छोड़ दिया. इस दौरान विंडीज के बल्लेबाजों ने भाग कर दो रन लिए और मैच को टाई करवा लिया.

ऐसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो मुश्किल पिच पर बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बांग्लादेश की टीम 213 रन बनाने में कामयाब रही. बांग्लादेश की ओर से सौम्य सरकार ने सबसे ज्यादा 45 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रिशाद होसैन ने 39 रन की बनाए, मेहदी हसन मिराज ने 32 रन का योगदान दिया. वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की बात करें तो वहां गुडाकेश मोती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए.

214 रन के टारगेट के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम भी 213 रन बनाने में कामयाब रही. वेस्टइंडीज के लिए शाई होप ने शानदार अर्धशतक लगाया. वहीं केसी कार्टी ने 35 रन का योगदान दिया. लेकिन फिर भी टीम इस टारगेट को हासिल नहीं कर पाई. बांग्लादेश की तरफ से रिशाद होसैन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. उनके अलावा नसुम अहमद और तनवीर इस्लाम ने 2-2 विकेट चटकाए.

Tags: Akeal HosseinBangladesh vs West IndiesCricketShai HopeWI vs BANWI vs BAN liveWI vs BAN Super Over Match
