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गेंदबाज है या जादूगर… 4 ओवर में डाले 21 डॉट, बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाया, 3 विकेट भी लिए

Sunil Narine CPL 2026: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में सुनील नरेन ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने एक मैच में 4 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च करके 3 विकेट चटकाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 9, 2026 6:30:34 PM IST

सुनील नरेन ने सीपीएल में मचाया तहलका.
सुनील नरेन ने सीपीएल में मचाया तहलका.


Sunil Narine CPL 2026: वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया है. सुनील नरेन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. उन्होंने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया. त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए सुनील नरेन ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए. हैरानी की बात यह रही कि नरेन ने अपनी स्पेल में 21 डॉट गेंदें डालीं. इसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा. यह सुनील नरेन के सीपीएल करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है.

सिर्फ 3 गेंदों पर दिए रन

जहां एक ओर टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज चौके-छक्के की बारिश करते हैं. वहीं, सुनील नरेन (Sunil Narine) ने अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचा दिया. उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 3 गेंद पर रन खर्च किए. इसके अलावा बाकी 21 गेंदों पर कोई भी बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाया. सुनील नरेन की शानदार गेंदबाजी के दम पर उनकी टीम ने आसान जीत दर्ज की.

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कैसा रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 109 रन बनाए. त्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) की ओर से गेंदबाजी करते हुए सुनील नरेन ने 3 विकेट लिए. उनके अलावा टेरेंस हिंड्स ने भी 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा डोमनिक ड्रेक ने 2 विकेट लिए, जबकि जेड गूली के खाते में 1 विकेट आया. इसके जवाब में उतरी त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 15 ओवर में 2 विकेट खोकर 94 रन बना लिए. इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते आगे का खेल नहीं हो पाया. आखिर में अंपायर्स ने डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत त्रिनबागो को 19 रन से विजेता घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें: 6,6,6,6… गुरनूर बरार का तूफानी अंदाज, एक ही ओवर में ठोके 4 छक्के, कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल

सुनील नरेन का टी20 करियर

वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज सुनील नरेन टी20 क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार हैं. उन्होंने अभी तक 608 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 649 विकेट चटका चुके हैं. वह खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. इस मामले में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने टी20 में सबसे ज्यादा 736 विकेट चटकाए हैं.

Tags: sunil narine
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