‘रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे…’ सुनील गावस्कर का हिटमैन को लेकर बड़ा बयान, बोले- मैं चाहता हूं कि….

रोहित शर्मा के वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 92 रन पर आउट होने से महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर काफी निराश हुए. रोहित अपने 36वें वनडे शतक से सिर्फ 8 रन दूर थे, लेकिन कीमो पॉल की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए. रविवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में रोहित ने अच्छी पारी खेली, लेकिन शतक पूरा नहीं कर सके. गावस्कर का मानना है कि रोहित के करियर के लिए यह शतक काफी खास हो सकता था.

गावस्कर ने जियोस्टार पर कहा, “मैं रोहित के 92 रन पर आउट होने से इसलिए निराश था क्योंकि वह शतक नहीं बना सके और संभव है कि वह 2027 विश्व कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लें. जब वह संन्यास लेने का फैसला करें, तब मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि उनके वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से ज्यादा हो.” रोहित फिलहाल 39 साल के हैं और उनके नाम वनडे में 35 शतक हैं.

रोहित के लिए क्यों खास है 36वां शतक?

गावस्कर ने कहा कि अगर रोहित तीसरे वनडे में शतक बना लेते, तो वह अपने खास लक्ष्य के और करीब पहुंच जाते. उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने शतक बनाया होता तो वह 36वें शतक के साथ इस उपलब्धि के करीब पहुंच जाते. मेरे लिए यह खास बात है जब किसी खिलाड़ी के संन्यास के समय उसके शतकों की संख्या उसकी उम्र से ज्यादा हो.” हालांकि, रोहित ने अभी यह नहीं कहा है कि वह 2027 विश्व कप के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे. उन्होंने फिलहाल इस टूर्नामेंट को अपने करियर का बड़ा लक्ष्य बताया है.

बल्लेबाजी के अंदाज में आया बदलाव

गावस्कर ने रोहित की बल्लेबाजी में एक छोटा बदलाव भी देखा है. उनके मुताबिक रोहित अब अपनी विकेट को पहले से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और 2023 की तरह शुरुआत से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे. आंकड़ों के अनुसार, 2023 में रोहित का स्ट्राइक रेट 117.07 था, जो 2026 में घटकर 104.68 हो गया है. हालांकि, वह पारी के बाद के हिस्से में तेजी से रन बनाने के लिए अब भी जाने जाते हैं. यही क्षमता उन्हें धीमी शुरुआत के बाद बड़ी पारी खेलने में मदद करती है.