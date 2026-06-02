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ऋषभ पंत का कटा पत्ता, अब इन कप्तानों पर भी गिरेगी गाज! IPL 2027 से पहले भारतीय दिग्गज की भविष्यवाणी

Sunil Gavaskar Prediction: भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. गावस्कर का कहना है कि अगले आईपीएल सीजन से पहले कई टीमों के कप्तान बदल जाएंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 2, 2026 12:25:45 PM IST

IPL 2027 से पहले सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी.
IPL 2027 से पहले सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी.


Sunil Gavaskar Prediction: आईपीएल 2026 खत्म होने से पहले एक ऐसी खबर सामने आई थी, जिसने क्रिकेट जगत में खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. पंत ने खुद टीम की कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया. इसके बाद से पंत की कप्तानी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. IPL 2026 में पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा.

लखनऊ को पूरे सीजन 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली, जबकि 10 हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा ऋषभ पंत खुद भी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर सके. पंत के कप्तानी छोड़ने के बाद अन्य कई टीमों की लीडरशिप में बदलाव की खबरें आ ही हैं. भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि अगले सीजन से पहले कई टीमों के कप्तान बदल जाएंगे.

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सुनील गावस्कर ने की भविष्यवाणी 

भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunnil Gavaskar) ने Sportstar के लिए लिखे गए कॉलम में अगले सीजन को लेकर भविष्यवाणी की. गावस्कर ने लिखा, ‘ऋषभ पंत का अपनी टीम की कप्तानी छोड़ना अगले सीजन के लिए कप्तानी में पहला बदलाव है और अगले साल नया सीजन शुरू होने से पहले ऐसे और भी कई बदलाव हो सकते हैं. उन्होंने एक से ज्यादा बार कहा कि उनके कान में बहुत सारी आवाजें गूंजती थीं और बहुत सारे अलग-अलग विचार आते थे. जो निश्चित तौर पर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोई तारीफ की बात नहीं है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसकी वजह से फ्रेंचाइजी में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं या नहीं.’

गावस्कर ने लिखा, ‘बातें करना आसान है, और सस्ती भी. कुछ कोचों की तरह बड़े-बड़े दावे करने से भले ही सुर्खियां बन जाएं, लेकिन क्रिकेट का अपना ही एक अजीब तरीका है. वह अक्सर ऐसे लोगों को उन्हीं की गलतियों का सजा देता है.’

गावस्कर ने RCB कोच का दिया उदाहरण

सुनील गावस्कर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एंडी फ्लावर (Andy Flower) का उदाहरण दिया. गावस्कर ने लिखा, ‘एक ऐसे इंसान का, जो अपना काम चुपचाप और खामोशी से करता है. RCB के कोच एंडी फ्लावर, जिनकी टीम ने अब लगातार दो खिताब जीते हैं. एक ऐसे इंसान का बेहतरीन उदाहरण हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं. वे न तो सुर्खियां बटोरने वाले बड़े-बड़े बयान देते हैं, और न ही उनके सपोर्ट स्टाफ में गोल्फ खेलने वाले या बीयर पीने वाले उनके कोई खास दोस्त शामिल होते हैं.’ गावस्कर ने आगे लिखा, ‘शायद इसमें एक सबक छिपा है. अगर उन्हें नियुक्त करने वाले लोग यह बात समझ पाते, तो टूर्नामेंट का पहला महीना खत्म होने से पहले ही उनकी टीमें प्रतियोगिता से बाहर नहीं हो जातीं.’

इन टीमों के बदल सकते हैं कप्तान

IPL 2026 में कुछ टीमों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. इसको लेकर उन टीमों के कप्तानों पर गंभीर सवाल खड़े हुए. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सीजन से पहले उन कप्तानों की कप्तानी छीनी जा सकती है. इसमें हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस) और अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स) शामिल हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले सीजन कौन सी फ्रेंचाइजी अपना कप्तान बदलती है.

Tags: rishabh pantSunil Gavaskar
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