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सुनील गावस्कर का विस्फोटक बयान, टेस्ट क्रिकेट में बंद करो फ्री हिट, सीधा फाइन लगाओ

सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में बढ़ती नो-बॉल की समस्या पर बड़ा सुझाव दिया है. उन्होंने फ्री हिट के बजाय गेंदबाजों पर जुर्माना लगाने की बात कही. गावस्कर के मुताबिक, पहली नो-बॉल पर जुर्माना और हर अगली गलती पर दोगुनी रकम वसूली जानी चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: August 30, 2026 2:48:13 PM IST

सुनील गावस्कर की आईसीसी को सलाह.
सुनील गावस्कर की आईसीसी को सलाह.


पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार बढ़ रही नो-बॉल की समस्या को रोकने के लिए एक खास सुझाव दिया है. गावस्कर का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में नो-बॉल के बाद फ्री हिट देने के बजाय गेंदबाज पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के समय में तकनीक और आधुनिक सुविधाओं की मदद से गेंदबाजों के लिए क्रीज से आगे निकलने से बचना मुश्किल नहीं है. ऐसे में बार-बार नो-बॉल करना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में नो-बॉल का मुद्दा काफी चर्चा में रहा. भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में कुल 13 नो-बॉल फेंकीं. इनमें स्पिनर सारांश जैन और रवींद्र जडेजा ने दोनों पारियों में मिलकर 11 नो-बॉल कीं. इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भी रवींद्र जडेजा ने चार नो-बॉल फेंकी थीं. लगातार हो रही इन गलतियों ने टीम की चिंता बढ़ा दी है.

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फ्री हिट के सुझाव से सहमत नहीं गावस्कर
भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच सैराज बहुतुले ने सुझाव दिया था कि टेस्ट क्रिकेट में भी नो-बॉल के बाद बल्लेबाज को फ्री हिट मिलनी चाहिए. उनका मानना था कि इससे गेंदबाज नो-बॉल करने से बचने के लिए ज्यादा सावधान रहेंगे. हालांकि, गावस्कर ने इस सुझाव को सही नहीं माना. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में पहले से ही बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा आसान हुआ है. ऐसे में फ्री हिट देने से बल्लेबाजों को और फायदा मिलेगा और खेल का संतुलन प्रभावित हो सकता है.

हर अगली नो-बॉल पर दोगुना हो जुर्माना
गावस्कर ने इसके बजाय एक आर्थिक सजा का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि पहली नो-बॉल पर जुर्माना लगाया जाए और अगर गेंदबाज दोबारा गलती करता है तो जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाए. साथ ही, गेंदबाजी कोच से भी जुर्माने की आधी रकम ली जा सकती है. गावस्कर ने कहा कि इस तरह जमा हुई रकम का इस्तेमाल टीम के आखिरी डिनर में किया जा सकता है. उन्होंने फील्डिंग में लापरवाही जैसी गलतियों पर भी टीम के अंदर जुर्माना लगाने की बात कही. उनके मुताबिक, नो-बॉल गेंदबाज के पूरी तरह नियंत्रण में होती है, इसलिए इस समस्या पर जल्द ध्यान देना जरूरी है.

Tags: Sunil Gavaskar
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