‘अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?’ आकाश सिंह पर बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, सरेआम लगा दी क्लास

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बीती रात बेहद खराब रही. जयपुर में खेले गए मैच में राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी, जिसमें आकाश सिंह ने जमकर रन लुटाए. आकाश ने सिर्फ 3 ओवरों में 54 रन देकर 1 विकेट लिया. इस खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर उन पर जमकर बरसे और कमेंट्री के दौरान उनके सेलिब्रेशन के तरीके पर तीखा तंज कसा.

क्या था पूरा मामला?

अभी कुछ ही दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आकाश ने कमाल की गेंदबाजी की थी. इस सीजन के अपने पहले ही मैच में उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. लेकिन विकेट लेने से ज्यादा चर्चा उनके सेलिब्रेशन की हुई थी. विकेट लेने के बाद आकाश ने अपनी जेब से एक कागज की पर्ची (चिट) निकाली, जिस पर लिखा था ‘#Akkionfire – आकाश जानता है कि टी20 मैच में विकेट कैसे लिए जाते हैं.’

चूंकि यह प्रदर्शन उनकी पुरानी टीम CSK के खिलाफ आया था, इसलिए इस पर्ची को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे. हालांकि, बाद में आकाश ने सफाई देते हुए कहा था कि यह पर्ची किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी.

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‘अब कहां है वो पर्ची?’

मंगलवार को जब जयपुर के मैदान पर राजस्थान के बल्लेबाज आकाश की गेंदों पर चौके-छक्के बरसा रहे थे, तब कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर खुद को रोक नहीं पाए. आकाश के रन लुटाने पर तंज कसते हुए गावस्कर ने कहा, ‘मैं तो बस यह पूछ रहा हूं कि अब वो पर्ची कहां है? जेब के अंदर ही है ना? आपको एक ओवर में छह गेंदें मिलती हैं, आप शायद किसी एक गेंद पर विकेट ले लेते हैं. लेकिन बाकी की पांच गेंदों पर तो आपकी जमकर कुटाई हो रही है. उन्होंने 17 गेंदों में ही 48 रन लुटा दिए हैं.’

IPL के नए ट्रेंड से पूर्व क्रिकेटरों में नाराजगी

पर्ची निकालकर जश्न मनाने का यह ट्रेंड सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा ने शुरू किया था, जिन्होंने शतक लगाने के बाद ‘ऑरेंज आर्मी’ (SRH फैंस) को अपना सेलिब्रेशन समर्पित किया था. इसके बाद इस साल CSK के उर्विल पटेल और मुंबई इंडियंस के रघु शर्मा ने भी मैदान पर कुछ इसी अंदाज में जश्न मनाया. भले ही युवाओं के बीच यह स्टाइल ट्रेंड कर रहा हो, लेकिन पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों को यह रास नहीं आ रहा है. सुनील गावस्कर के अलावा डेल स्टेन, अंबाती रायुडू और मिचेल मैक्लेनघन जैसे खिलाड़ी भी इसकी आलोचना कर चुके हैं.

तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर बिना किसी का नाम लिए इस पर तंज कसा. उन्होंने लिखा, ‘अब इन कागजों को समेटकर अंदर रखने का वक्त आ गया है. अब इसका कोई ट्रेंड नहीं रह गया है और सच कहूं, तो यह कभी ट्रेंड में था ही नहीं.’

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