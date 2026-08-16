सुनील गावस्कर का बयान, बोले- फिजियो को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, बुमराह, हार्दिक ये सब…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारतीय खिलाड़ियों की बार-बार होने वाली चोटों को लेकर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की आलोचना पर सवाल उठाए हैं. गावस्कर ने कहा कि खिलाड़ियों की चोट के लिए बेंगलुरु स्थित सीओई के फिजियो को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर चोटें खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलते समय लग रही हैं, न कि सीओई में रिहैब के दौरान. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी इस समय चोट की समस्या से जूझ रहे हैं.

गावस्कर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में लगातार सामने आ रही हैमस्ट्रिंग की चोट चिंता का विषय है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए. उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि अगर एक जैसी चोटें बार-बार हो रही हैं, तो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और फिटनेस रूटीन पर भी ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने गेंदबाजों के प्रैक्टिस को लेकर बनाए गए कुछ नियमों पर भी सवाल उठाया. गावस्कर ने कहा कि नेट्स में गेंदबाज कितनी गेंदें डाल सकता है, इस तरह के बायोमैकेनिक्स नियमों की उपयोगिता पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए.

मैच फिटनेस पर गावस्कर की खास सलाह

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने खिलाड़ियों के रोजाना जिम में ज्यादा समय बिताने को लेकर भी अपनी राय रखी. गावस्कर ने साफ कहा कि खिलाड़ी के लिए जिम में फिट होने से ज्यादा जरूरी मैच खेलने के लिए फिट होना है. उनका मानना है कि क्रिकेट की असली चुनौती मैच के दौरान सामने आती है और खिलाड़ियों की फिटनेस को उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि उनकी सोच उस दौर से आती है, जब फिटनेस को लेकर तरीके आज से काफी अलग हुआ करते थे.

चोटों की वजह से टीम में बदलाव पर भी चिंता

गावस्कर की यह कॉमेंट ऐसे समय आई है जब भारतीय टीम में चोटिल खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी चोटों के कारण टीम में बार-बार बदलाव होने पर निराशा जाहिर की थी. उन्होंने माना था कि लगातार खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम का संतुलन प्रभावित होता है. गावस्कर का मानना है कि अब सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर सवाल उठाने के बजाय यह पता लगाने की जरूरत है कि भारतीय खिलाड़ियों को बार-बार एक जैसी चोटें क्यों लग रही हैं.