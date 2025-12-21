Home > क्रिकेट > India T20 WC Squad Storm: ग्रेट गावस्कर का छलका दर्द, ‘धोनी के बाद वो ही नंबर 1 DRS मास्टर…!’ आखिर किसकी बात कर रहे लिटिल मास्टर?

सुनील गावस्कर ने एक भारतीय विकेटकीपर को बताया MS धोनी के बाद सबसे चतुर खिलाड़ी, लेकिन फिर भी उसे 2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया. जानिए गावस्कर ने क्या कहा?

By: Shivani Singh | Last Updated: December 21, 2025 8:10:37 PM IST

सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को बाहर करने का कोई ठोस कारण नहीं था. उन्होंने कहा कि जितेश को जितने भी मौके मिले, उनमें उन्होंने अच्छी विकेटकीपिंग स्किल्स दिखाईं और शायद एमएस धोनी के बाद वह DRS फैसलों में कप्तान की मदद करने वाले सबसे अच्छे कीपर थे.

जितेश का टीम से बाहर होना

जितेश नवंबर में टीम में लौटे थे. उस समय, संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में आजमाया गया था, लेकिन वह प्रयोग असफल रहा। अब, ओपनर शुभमन गिल की खराब फॉर्म के कारण, संजू सैमसन को फिर से ऊपर भेजा जा रहा है. इसलिए, टीम को एक बैकअप कीपर की ज़रूरत थी जो ओपनिंग भी कर सके. इसके लिए, सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी टीम ने ईशान किशन की ओर रुख किया. ईशान ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए. उन्होंने 190 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 500 से ज़्यादा रन बनाए, जिससे झारखंड को खिताब मिला.

गावस्कर ने जितेश के बारे में क्या कहा

गावस्कर ने JioCinema पर कहा, “जितेश ने कुछ भी गलत नहीं किया. वह एक बहुत अच्छे विकेटकीपर साबित हुए. वह शायद धोनी के बाद स्टंप्स के पीछे से DRS पर कप्तान को सबसे अच्छी सलाह देने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ी थे.” बैटिंग में, जितेश को सिर्फ पांच मौके मिले. उन्हें फिनिशर की मुश्किल भूमिका में कम गेंदों का सामना करना पड़ा. फिर भी, उन्होंने 158.97 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए. हालांकि, गावस्कर ने गलती से जितेश की उम्र का ज़िक्र करते हुए 32 साल के खिलाड़ी को “युवा” कहा. उन्होंने आगे कहा, “यह उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वह युवा है. अब उसे घरेलू क्रिकेट में वापस जाना चाहिए और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना चाहिए.”

गावस्कर ने किया ईशान किशन की तारीफ

गावस्कर ईशान किशन की वापसी से भी खुश हैं. उन्होंने कहा कि इससे यह साफ होता है कि भारतीय टीम में सिलेक्शन के लिए IPL ही सब कुछ नहीं है. “जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसे चुना जाना चाहिए. ईशान पहले भी टीम में रह चुके हैं और उन्होंने दिखाया है कि वह क्या कर सकते हैं. यह एक बड़ी बात है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी फॉर्म दिखाती है कि सिलेक्शन का आधार सिर्फ IPL नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट भी होना चाहिए.” गावस्कर ने आगे कहा, “मैं उसके लिए बहुत खुश हूं. वह कुछ सालों तक टीम से बाहर था, लेकिन उसने शानदार वापसी की. उसने अपनी स्टेट टीम, झारखंड की कप्तानी की और उन्हें जीत दिलाई.”

