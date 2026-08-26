ICC का दोगलापन! भड़के सुनील गावस्कर, बोले- ‘अभी भारत देश में होता तो आप तुरंत…’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों के लिए तैयार की जाने वाली पिचों को लेकर आईसीसी के रवैये पर सवाल उठाए हैं. गावस्कर का कहना है कि आईसीसी ऑस्ट्रेलिया और भारत में काफी फर्क करता है. गावस्कर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैच दो दिन के अंदर खत्म हो चुके हैं. इसके बावजूद ऐसी पिचों को लेकर वैसी आलोचना नहीं हुई, जैसी भारतीय उपमहाद्वीप में मैच जल्दी खत्म होने पर देखने को मिलती है. उन्होंने इसे आईसीसी का दोहरा रवैया बताया.

बता दें कि हाल में पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए पारी और 51 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दोनों पारियों में 100 रन से कम के स्कोर पर समेट दिया. गावस्कर ने अपने कॉलम में यह भी बताया कि पिछले साल पर्थ और मेलबर्न में खेले गए दो एशेज टेस्ट भी दो दिन के भीतर खत्म हो गए थे. लेकिन इसके बावजूद इस ग्राउंड की कोई आलोचना नहीं हुआ.

गावस्कर ने क्या कहा?

गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर मिलने वाली ज्यादा उछाल को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, “तो ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट दो दिन के अंदर खत्म हो गया. पिछले कुछ सालों में वहां ऐसा चार बार हो चुका है और हमें ऐसी ट्रैम्पोलिन जैसी उछाल वाली पिचों की कोई आलोचना सुनने को नहीं मिली मैके की पिच कोई हैरानी वाली बात नहीं थी. पहले टेस्ट में बांग्लादेशियों से हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐसी पिच तैयार करने वाली थी, जिसमें तेज गेंदबाजों को मदद मिले.”

आईसीसी के रवैये पर नाराजगी

गावस्कर ने मैके टेस्ट के लिए संभावित ‘बहुत अच्छी’ रेटिंग की खबरों पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि दो दिन में टेस्ट खत्म होने के बावजूद ऐसी रेटिंग मिलना हैरान करने वाला होगा. गावस्कर ने कहा, “जैसा मैंने पहले कहा, दोहरा रवैया हैरान करने वाला है. देखते हैं मैच रेफरी मैके की पिच को क्या रेटिंग देते हैं.” उन्होंने भारतीय फैंस को संकेत दिया कि इस मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.