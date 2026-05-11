RCB और पंजाब किंग्स खेलेंगे फाइनल? पूर्व कप्तान की इस भविष्यवाणी ने मचाई सनसनी!

सुनील गावस्कर(Sunil Gavaskar): पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मैच से पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि वह अभी भी PBKS और साथ ही मौजूदा चैंपियन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इस सीज़न के फाइनलिस्ट के तौर पर सपोर्ट करते हैं. PBKS, जिसे सीज़न के बीच में लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा था, संघर्ष कर रही कैपिटल्स के खिलाफ आसानी से जीत हासिल कर सकती है; कैपिटल्स का अब तक का सफ़र मुश्किल भरा रहा है, उन्होंने 11 मैचों में सात हार झेली हैं. अपने घरेलू मैदान पर लगातार पांच हार के बाद, धर्मशाला का मैदान उनके लिए ताज़ी हवा का झोंका साबित हो सकता है; हालाँकि, दूसरी तरफ एक मज़बूत PBKS टीम खड़ी है जो अपनी बादशाहत फिर से कायम करना चाहती है.

स्टार स्पोर्ट्स के ‘क्रिकेट लाइव’ पर बोलते हुए, गावस्कर ने कहा कि PBKS के मामले में, ‘कुछ हारें असल में टीम को रीसेट करने और अति-आत्मविश्वास से बचने में मदद कर सकती हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि PBKS इस मैच के महत्व को समझेगी और वह एक और हार का सामना नहीं करना चाहेगी जिससे आत्म-संदेह पैदा हो सकता है.

‘मैं अभी भी पंजाब किंग्स का साथ दूँगा’

उन्होंने कहा ‘मैं अभी भी पंजाब किंग्स का साथ दूँगा. कभी-कभी, कुछ हारें असल में टीम को रीसेट करने और अति-आत्मविश्वास से बचने में मदद कर सकती हैं. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसे मैच हारे हैं जिन्हें उन्हें जीतना चाहिए था और यह इस सीज़न में उनके लिए एक बार-बार होने वाली समस्या रही है. पंजाब को अच्छी तरह पता होगा कि टूर्नामेंट का यह चरण कितना अहम है और वे निश्चित रूप से एक और हार को आत्म-संदेह पैदा करने का मौका नहीं देना चाहेंगे. मैं अभी भी पंजाब किंग्स और RCB को इस सीजन के अपने फाइनलिस्ट के तौर पर देखता हूँ,