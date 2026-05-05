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प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी MI? पूर्व भारतीय कप्तान ने रोहित को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी!

Rohit Sharma: रोहित शर्मा की वापसी ने IPL 2026 में मचाया तहलका, 'हिटमैन' की शानदार फॉर्म और गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी क्या मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में ले जाएगी?

By: Shivani Singh | Published: May 5, 2026 8:41:50 PM IST

प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी MI? पूर्व भारतीय कप्तान ने रोहित को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी!


Sunil Gavaskar on Rohit Sharma: वानखेड़े में लखनऊ के खिलाफ रोहित शर्मा की 84 रनों की तूफानी पारी ने मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है. ‘हिटमैन’ की इस घातक फॉर्म को देख पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ी भविष्यवाणी की है. गावस्कर का मानना है कि बल्लेबाजी पर केंद्रित रोहित का यह नया अंदाज प्लेऑफ की रेस में दूसरी टीमों का समीकरण पूरी तरह बिगाड़ सकता है.

हैमस्ट्रिंग की चोट से लौटने के बाद रोहित शर्मा ने शानदार फ़ॉर्म दिखाया और मुंबई इंडियंस को IPL 2026 में अपनी तीसरी जीत दिलाई. सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में, द हिटमैन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ 84 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. अपनी पारी के दौरान, रोहित शर्मा ने छह चौके और सात छक्के लगाए. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा की इस ज़बरदस्त फ़ॉर्म से काफ़ी प्रभावित हैं. गावस्कर ने कहा कि अगर रोहित शर्मा अपनी यह फ़ॉर्म बरकरार रखते हैं, तो मुंबई इंडियंस दूसरी टीमों के लिए प्लेऑफ़ के समीकरण बिगाड़ सकती है.

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रोहित का ध्यान बल्लेबाज़ी पर

Jio Star Expert के तौर पर बोलते हुए, सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की वापसी पर अपने विचार साझा किए. ब्रॉडकास्टर के शो Amul Cricket Live पर बातचीत करते हुए गावस्कर ने कहा, ‘मैं पिछले एक साल से रोहित शर्मा को खेलते हुए देख रहा हूँ. जब से उन्हें भारत की लिमिटेड-ओवर्स टीम और IPL फ़्रैंचाइज़ी की कप्तानी से हटाया गया है, तब से उनका ध्यान अपनी बल्लेबाज़ी पर कहीं ज़्यादा केंद्रित हो गया है.’

‘लिटिल मास्टर’ ने आगे कहा, ‘रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ में रन बनाए. उन्होंने घरेलू सीरीज़ में भी अच्छा प्रदर्शन किया और अब IPL में भी बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. IPL में वह आम तौर पर एक सीज़न में 400 से 500 रन बनाते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर पारियाँ काफ़ी असरदार होती हैं. भले ही वह 80 रनों से ज़्यादा की कोई पारी न खेलें, लेकिन उनके 40 या 50 रनों के स्कोर भी अक्सर टीम के लिए लय तय कर देते हैं.’

मुंबई इंडियंस दे सकती है झटका

सनी ने कहा, ‘रोहित के खेल में आया बदलाव साफ़ नज़र आ रहा है. वह पारी के अंत तक बल्लेबाज़ी करके एक गहरा असर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 84 रनों की इस पारी में, हमने रोहित शर्मा के शॉट्स की पूरी रेंज देखी. शॉर्ट-पिच गेंदों को पुल शॉट्स के ज़रिए स्टैंड्स में भेजना, फ़ुल-लेंथ गेंदों को कवर्स के ऊपर से ड्राइव करना, और यहाँ तक कि स्पिन के ख़िलाफ़ भी असरदार बल्लेबाज़ी करना. LSG के ख़िलाफ़, हमने एक पूरी तरह से एकाग्र रोहित शर्मा को देखा. गावस्कर ने कहा, ‘अगर रोहित शर्मा अपनी यह फ़ॉर्म बरकरार रखते हैं, तो मुंबई इंडियंस की टीम बचे हुए मैचों में कई दूसरी टीमों की प्लेऑफ़ की उम्मीदों को झटका दे सकती है.’

Tags: home-hero-pos-1IPL 2026rohit sharmaSunil Gavaskar
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