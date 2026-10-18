गंभीर के प्लान से खुश नहीं सुनील गावस्कर? टीम इंडिया में तुरंत बदलाव की मांग, बोले- हार्दिक का रिप्लेसमेंट मत खोजो

Sunil Gavaskar Advice to Gambhir: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. सीरीज ड्रॉ होने पर दोनों टीमों ने एक-दूसरे के साथ ट्रॉफी शेयर की. इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम की कई कमजोरियों का एक्सपोज किया. खासकर भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर सवाल उठे. पूरी सीरीज में भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंदबाजी खराब रही. वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 4 में से 3 मैचों में 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया. अब भारत के महान क्रिकेट सुनील गावस्कर ने इसके पीछे की वजह बताई है. पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का कहना है कि भारत का 8 बल्लेबाजों के साथ उतरना कोई समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे टीम की गेंदबाजी कमजोर हो गई.

सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी सलाह

सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को सलाह दी कि भारत को 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए. उनके साथ 2 ऑलराउंडर को भी शामिल करना चाहिए. गावस्कर ने कहा कि अक्षर पटेल और नमन धीर इन 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ मिलकर भारत की गेंदबाजी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं. इतना ही नहीं, गावस्कर ने कहा कि हार्दिक पांड्या का बिल्कुल उनके जैसा विकल्प खोजने के चक्कर में भारत को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए.

सुनील गावस्कर ने मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि भारत को कम से कम 4 नियमित गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए. साथ ही 5वें और छठे नंबर पर ऐसे ऑलराउंडर होने चाहिए, जो बल्लेबाजी भी कर सकें. उन्होंने आगे कहा, ‘कभी-कभी हम हार्दिक पांड्या का विकल्प खोजने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं. हार्दिक की जगह कोई नहीं ले सकता. अगर आपको उनके स्तर का कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा है, तो किसी ऐसे खिलाड़ी को चुनें जो कुछ अलग तरह की भूमिका निभा सके. नमन धीर वही काम कर रहे हैं.’ गावस्कर ने आगे कहा कि भारतीय टीम को यही करने की जरूरत है. अगर आप 8वें नंबर तक बल्लेबाजी को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है और यहीं पर आप मात खा जाते हैं.

सीरीज क्यों नहीं जीत पाया भारत?

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टी20 सीरीज में 4 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 2 मुकाबले अपने नाम किए. वहीं, 2 मैचों में वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की. इस पूरी सीरीज में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ खेलने का फैसला किया. चौथे टी20 मैच में भी मयंक यादव, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह नियमित गेंदबाज थे. वहीं, आखिरी मैच में मयंक यादव की जगह भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई थी. वहीं, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल और नमन धीर ने ऑलराउंडर के तौर पर गेंदबाजों का साथ दिया. इससे भारतीय टीम के पास 6 गेंदबाजी विकल्प हो गए, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इन गेंदबाजों के खिलाफ खूब रन बटोरे.