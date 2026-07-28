इंग्लैंड में छक्के क्यों नहीं मार पा रहे थे भारतीय क्रिकेटर्स? सुनील गावस्कर ने खोला राज, BCCI से की खास अपील

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बाउंड्री का आकार बढ़ाने की मांग की है. उनका मानना है कि भारत में बहुत छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाजों को ऐसे शॉट खेलने की आदत पड़ जाती है, जो विदेशी मैदानों पर सफल नहीं हो पाते. इससे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बड़े मैदानों पर रन बनाने में परेशानी होती है.

सुनील गावस्कर का यह कॉमेंट भारत के हालिया इंग्लैंड दौरे के बाद आई है. इस दौरे पर भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार मिली. इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को टी20 सीरीज में 4-0 से हराया और वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार के लिए कठिन परिस्थितियों और खिलाड़ियों की गलतियों को जिम्मेदार बताया था, लेकिन पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके.

छोटी बाउंड्री को बताया असली समस्या

स्पोर्टस्टार में अपने कॉलम में लिखते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि केवल सपाट पिचें ही बल्लेबाजों की सफलता का कारण नहीं हैं. उनके अनुसार असली समस्या छोटी बाउंड्री है. उन्होंने कहा कि भारत में कई बार गलत टाइमिंग वाले शॉट भी आसानी से छक्का बन जाते हैं, जबकि इंग्लैंड जैसे देशों में वही गेंद सीमा रेखा के अंदर कैच बन जाती है. इससे बल्लेबाजों को वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव नहीं मिल पाता.

स्पिन गेंदबाजों को भी होगा फायदा