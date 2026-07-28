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इंग्लैंड में छक्के क्यों नहीं मार पा रहे थे भारतीय क्रिकेटर्स? सुनील गावस्कर ने खोला राज, BCCI से की खास अपील

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बाउंड्री का आकार बढ़ाने की मांग की है. उनका मानना है कि छोटी बाउंड्री भारतीय बल्लेबाजों को गलत आदतें सिखा रही हैं, जिसका असर विदेशी दौरों पर देखने को मिल रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 4:14:16 PM IST

सुनील गावस्कर ने BCCI को क्या सलाह दी?
सुनील गावस्कर ने BCCI को क्या सलाह दी?


 
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बाउंड्री का आकार बढ़ाने की मांग की है. उनका मानना है कि भारत में बहुत छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाजों को ऐसे शॉट खेलने की आदत पड़ जाती है, जो विदेशी मैदानों पर सफल नहीं हो पाते. इससे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बड़े मैदानों पर रन बनाने में परेशानी होती है.
 
सुनील गावस्कर का यह कॉमेंट भारत के हालिया इंग्लैंड दौरे के बाद आई है. इस दौरे पर भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार मिली. इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को टी20 सीरीज में 4-0 से हराया और वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार के लिए कठिन परिस्थितियों और खिलाड़ियों की गलतियों को जिम्मेदार बताया था, लेकिन पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके.
 

छोटी बाउंड्री को बताया असली समस्या

स्पोर्टस्टार में अपने कॉलम में लिखते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि केवल सपाट पिचें ही बल्लेबाजों की सफलता का कारण नहीं हैं. उनके अनुसार असली समस्या छोटी बाउंड्री है. उन्होंने कहा कि भारत में कई बार गलत टाइमिंग वाले शॉट भी आसानी से छक्का बन जाते हैं, जबकि इंग्लैंड जैसे देशों में वही गेंद सीमा रेखा के अंदर कैच बन जाती है. इससे बल्लेबाजों को वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव नहीं मिल पाता.
 

स्पिन गेंदबाजों को भी होगा फायदा

सुनील गावस्कर ने यह भी बताया कि इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने भी इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी थी. उन्होंने बीसीसीआई से अपील की कि नए घरेलू सीजन से पहले स्टेडियमों में एलईडी विज्ञापन बोर्ड के पीछे मौजूद खाली जगह का उपयोग कर बाउंड्री को बड़ा किया जाए. उनका मानना है कि इससे भारतीय बल्लेबाज बड़े मैदानों के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे. साथ ही स्पिन गेंदबाज भी धीमी गति, अधिक फ्लाइट और टर्न के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा.

Tags: Sunil Gavaskar
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