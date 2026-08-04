राहुल द्रविड़ से अजिंक्य रहाणे की तुलना, पूर्व क्रिकेटर को सालों बाद हो रहा दुख, बोले- दोनों को क्रेडिट नहीं मिला…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने रहाणे की जमकर तारीफ की है. गावस्कर का कहना है कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वह वास्तविक हकदार थे. हाल ही में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले रहाणे ने भारत के लिए छह टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिनमें चार में जीत दर्ज की और एक भी मुकाबला नहीं हारे. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिताना रही. उस दौरे में टीम ने खराब परिस्थितियों के बावजूद 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी.

गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा, “कप्तान के रूप में रहाणे का रिकॉर्ड शानदार है. छह टेस्ट में चार जीत और एक भी हार नहीं थी. राहुल द्रविड़ की तरह, जिन्होंने अपनी कप्तानी में कई बेहतरीन जीत दिलाईं लेकिन उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला. उसी तरह रहाणे की कप्तानी को भी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी. भारतीय क्रिकेट में अक्सर ऐसा ही होता है, जब टीम जीतती है तो पूरा श्रेय बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मिलता है, लेकिन हार होने पर कप्तान और कोच को जिम्मेदार ठहराया जाता है.”

36 रन के झटके के बाद संभाली टीम

ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला टेस्ट भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा था, जहां पूरी टीम सिर्फ 36 रन पर सिमट गई थी. इसके बाद नियमित कप्तान विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट आए. साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल भी हो गए, जिससे टीम पर संकट और गहरा गया. ऐसे कठिन समय में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभालते हुए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और टीम को शानदार वापसी कराई.

गावस्कर ने रहाणे और रवि शास्त्री की तारीफ की

गावस्कर ने उस ऐतिहासिक दौरे को याद करते हुए रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे की भूमिका की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, “पहले टेस्ट में 36 रन पर सिमटने के बाद अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री ने टीम को निराशा से बाहर निकाला; उपकप्तान के रूप में रहाणे ने डूबती हुई टीम की कमान संभाली; उन्होंने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अभेद्य किले ‘द गाबा’ में भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाई और इसके साथ ही ऐतिहासिक सीरीज भी अपने नाम कराई.” यह जीत भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार उपलब्धियों में गिनी जाती है.