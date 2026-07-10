बल्ला नहीं, हाथों में होती मछलियां, पैदा होते ही मां से बिछड़ गए थे ‘लिटिल मास्टर’, एक चमत्कार ने बदली किस्मत

Sunil Gavaskar Birthday Special: भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर आज यानी 10 जुलाई को अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं. सुनील गावस्कर अपने दौर में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार थे. उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए. सुनील गावस्कर दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रनों का आंकड़ा पार किया. आज के समय में जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की होती है, तो सुनील गावस्कर का नाम जरूर आता है. उन्हें ‘लिटिल मास्टर’ के नाम से भी जाना जाता है. उनके जन्मदिन के खास मौके पर क्रिकेट जगत से ढेरों बधाइयां आ रही हैं. ऐसे में आज हम आपको इस अवसर पर सुनील गावस्कर के बचपन से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जो क्रिकेट इतिहास को बदल सकता था.

क्रिकेटर नहीं, मछुआरे होते सुनील गावस्कर!

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunli Gavaskar) का जन्म 10 जुलाई 1949 में मुंबई के एक अस्पताल में हुआ था. जन्म के कुछ समय बाद ही वह अपनी मां से बिछड़ गए थे, लेकिन एक चमत्कार से वह अपने परिवार तक वापस पहुंच गए. दरअसल, जब लिटिल मास्टर का जन्म हुआ, तो उन्हें देखने के लिए परिवार वाले और अन्य कई रिश्तेदार पहुंचे. इस दौरान उनके सुनील गावस्कर के चाचा नारायण मासुरकर भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सुनील को उठाया तो देखा कि उनके कान के पास एक ‘बर्थमार्क’ है. इसके बाद जब अगले दिन वह फिर से अस्पताल पहुंचे और नन्हे सुनील को गोद में उठाया, तो उन्होंने देखा कि बच्चे के कान के पास ‘बर्थमार्क’ नहीं है.

फिर उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी दी. इसके बाद काफी देर तक खोजा गया, जिसके बाद वह एक मछुआरे परिवार से जुड़ी महिला पास सोते हुए नजर आए. जांच में सामने आया कि नर्स की गलती की वजह से बच्चे बदल गए थे, लेकिन फिर अस्पताल प्रशासन ने उसे सुधारा और नन्हे सुनील फिर से अपने परिवार के पास वापस पहुंच गए हैं. सुनील गावस्कर ने अपनी किताब ‘Sunny Days’ में भी इस घटना का जिक्र किया है.

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सुनील गावस्कर का करियर

सुनील गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना टेस्ट डेब्यू किया. इस मैच की दोनों पारियों में गावस्कर ने फिफ्टी लगाई थी. हालांकि वनडे टीम में जगह बनाने में सुनील गावस्कर को 3 साल का समय लगा. उन्होंने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया. करियर की बात करें, तो सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों में 34 शतक और 45 अर्धशतकों की मदद से कुल 10,122 रन बनाए. इसके अलावा 108 वनडे मैचों में 1 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए कुल 3,092 रन बनाए. वहीं, फर्स्ट क्लास में सुनील गावस्कर के नाम 25,834 रन दर्ज हैं, जिसमें 81 शतक भी शामिल हैं.