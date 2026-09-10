BCCI सवालों के घेरे में, सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल पर उठाए सवाल, बोले- ऐसे कैसे चलेगा?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा शेड्यूल को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर सवाल उठाए हैं. गावस्कर का मानना है कि देश के सबसे बड़े घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट को वह सम्मान और प्रॉयरिटी नहीं मिल रही, जिसका वह हकदार है. उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी को बार-बार अलग-अलग समय पर कराने से इसके महत्व पर असर पड़ रहा है. इस बार भी टूर्नामेंट को दो चरणों में बांटा गया है और इनके बीच सफेद गेंद के मुकाबले खेले जाएंगे.

2026-27 का घरेलू सीजन दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू हुआ, जिसका समापन गुरुवार को हुआ. इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में ईरानी ट्रॉफी खेली जाएगी. रणजी ट्रॉफी के एलीट और प्लेट मुकाबलों का पहला चरण 11 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होगा. रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू होगा और इसका फाइनल मार्च में खेला जाएगा.

रणजी ट्रॉफी बीच में रोकने पर भड़के गावस्कर

गावस्कर ने अपने कॉलम में सवाल उठाया; “किसी सफेद गेंद के टूर्नामेंट को जगह देने के लिए रणजी ट्रॉफी को बीच में कैसे रोका जा सकता है?” उन्होंने कहा कि इस तरह के ब्रेक से खिलाड़ियों और टीमों की लय और अच्छा प्रदर्शन करने का सिलसिला टूट जाता है. गावस्कर ने यह भी पूछा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को क्वार्टर फाइनल तक क्यों नहीं कराया जा सकता और फिर कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएं. उनके मुताबिक आईपीएल नीलामी की वजह से ऐसा करना मुश्किल है.

गावस्कर ने बताया क्या हो सकता है बेहतर तरीका

गावस्कर ने सुझाव दिया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को सितंबर में घरेलू सीजन की शुरुआत में ही कराया जा सकता है. उनका कहना है कि आईपीएल की टीमें और स्काउट्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं, इसलिए नीलामी कुछ महीने बाद होने से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. गावस्कर ने पुराने समय की तरह तकनीकी और शेड्यूल समितियों में अनुभवी पूर्व क्रिकेटरों, अंपायरों और प्रशासकों को शामिल करने की जरूरत भी बताई. उन्होंने कहा; “भारतीय क्रिकेट का सिस्टम इस समय थोड़ा असंतुलित है और अनुभव व विशेषज्ञता इसे फिर से संतुलित करने में मदद कर सकती है.”