‘जिम्मेदारी लेनी होगी…’, टीम इंडिया की हार पर भड़के सुनील गावस्कर, इन प्लेयर्स को सुनाई खरी-खोटी

Sunil Gavaskar on Team India: वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में भारत को मिली करारी हार पर सुनील गावस्कर नाराजगी जताई है. उन्होंने गेंदबाजों का बचाव करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों की क्लास लगाई है. महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का कहना है कि टीम इंडिया को टारगेट का पीछा करने के अप्रोच में सुधार करना होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी.

बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम 248 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी. भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 20 गेंद पर अर्धशतक लगाकर तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर भी टीम इंडिया टारगेट हासिल नहीं कर पाई.

मैच के बाद क्या बोले गावस्कर?

भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जियोस्टार से बात करते हुए भारतीय टीम की हार पर चर्चा की. उन्होंने कहा, ‘भारतीय टीम को सबसे पहले लक्ष्य का पीछा करने के अपने तरीके में सुधार करना होगा. भारतीय बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी. अगर बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो भारतीय टीम को सफलता नहीं मिलेगी.’ सुनील गावस्कर ने आगे कहा, ‘भारतीय बल्लेबाजों को इस तरह से दबदबा बनाना होगा, जैसा कि लगातार 2 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम को करना चाहिए, लेकिन इस मैच में इसकी जरा सी भी झलक देखने को नहीं मिली.’

संजू की शुरुआत का नहीं उठाया फायदा!

सुनील गावस्कर ने आगे कहा कि भारतीय टीम चौथे टी20 में संजू सैमसन की तेज शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाई. संजू ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज इसका फायदा नहीं ले पाए. अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी खराब रही, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से स्वीकार्य नहीं है. इसके अलावा ईशान किशन भी कीमो पॉल के जाल में पूरी तरह फंस गए. वहीं, श्रेयस अय्यर शतक लगाने के बाद अपनी फॉर्म को जारी नहीं रख पाए हैं. बता दें कि इस मैच में संजू सैमसन ने सिर्फ 23 गेंद पर 56 रनों की आतिशी पारी खेली थी. इसके बावजूद भारतीय टीम 223 रन के स्कोर पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया.

गेंदबाजी को लेकर क्या बोले गावस्कर?

हैदराबाद में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. हालांकि इसके बावजूद सुनील गावस्कर ने गेंदबाजों का बचाव किया. उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि गेंदबाजी खराब रही है, लेकिन ये गेंदबाज अनुभवी नहीं हैं. वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं और उन्हें इसी तरह से सीख मिलेगी.’

कैसा रहा चौथा टी20 मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम को 24 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ यह टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है. इस मुकाबले में संजू सैमसन ने 23 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि वह टीम इंडिया को मैच नहीं जिता पाए. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 223 रन पर सिमट गई. वेस्टइंडीज की ओर से शे होप ने शानदार शतक लगाया. वहीं, तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने 5 विकेट हॉल लिया. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया.