Champions Trophy 2025: भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल फतह कर लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले 9 महीने के अंदर दूसरा ICC टाइटल ख़िताब भारत आया है। इससे पहले भारत ने जून 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीता था। रविवार को न्यूजीलैंड को भारत ने 4 विकेट से हरा दिया। इसके बाद से ही भारत जश्न में डूबा हुआ है। इन सबके बीच दुबई स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा वीडियो दुबई स्टेडियम का है। भारत की जीत के बाद दुबई स्टेडियम में खूब पटाखे फूटे। रमजान के महीने में मुस्लिम देश में भारत की जीत का शानदार जश्न मनाया गया। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 63 रन और माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में 53 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने तेजी से 79 रन जोड़े, जिससे भारत के लिए लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो गया।

This is what we are waiting India Won, congratulations Team India for historical victory. 🇮🇳🏆#ChampionsTrophy2025 #INDvsNZ pic.twitter.com/K17HOUs6Nw

— Akanksha Parmar (@iAkankshaP) March 9, 2025