जिनके कपड़ों पर उठे सवाल, उन्हीं बहनों ने मेडल जीतकर बढ़ाया बिहार का मान, अब भारत के लिए खेलने का सपना

Bihar Rugby Sisters: बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर दो बहनों ने खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. कोमल कुमारी और प्रियांशु कुमारी आज नेशनल लेवल की रग्बी खिलाड़ी हैं. कभी उनके परिवार को बेटियों के शॉर्ट्स पहनकर खेलने और देर शाम घर लौटने पर लोगों की बातें सुननी पड़ती थीं. लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र साव ने समाज की परवाह करने के बजाय बेटियों के हुनर पर भरोसा किया.

धर्मेंद्र साव दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी पिंकी देवी सिलाई और भुजा भूनने का काम करती हैं. सीमित आमदनी के बावजूद परिवार ने तीनों बेटियों को खेल से जुड़ने का मौका दिया. पिता का कहना है कि अगर बेटियां खेल के जरिए कुछ हासिल कर पाईं तो यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. आज उनकी बेटियां बिहार के लिए मेडल जीत रही हैं और परिवार के लिए गर्व का कारण बन चुकी हैं.

डरते-डरते शुरू किया रग्बी का सफर

17 वर्षीय कोमल फिलहाल 12वीं कक्षा में Biology की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने नवंबर 2023 में रग्बी खेलना शुरू किया. इससे पहले वह Athletics और Kho-Kho में हिस्सा लेती थीं. स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उन्हें रग्बी आजमाने के लिए प्रेरित किया. शुरुआत में Tackling और चोट लगने का डर था, लेकिन लगातार अभ्यास और कोच के मार्गदर्शन ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया.

गोल्ड मेडल से बनाई अपनी पहचान

कोमल ने 2024 के 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में Under-17 वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने सफर की शानदार शुरुआत की. इसके बाद 2025 में Gwalior Open Games और Assam Junior National Rugby 7s में भी Gold अपने नाम किया. 2026 में उन्होंने Under-15 प्रतियोगिता में Gold, Asmita Rugby League और 69वें National School Games में Silver तथा Hyderabad Junior National Rugby Championship के Under-18 वर्ग में Bronze Medal हासिल किया.

बड़ी बहन को देखकर प्रियांशु ने भी थामा रग्बी

कोमल की छोटी बहन प्रियांशु कुमारी अभी कक्षा 9 की छात्रा हैं. बड़ी बहन और दूसरी बहनों को मैदान पर अभ्यास करते देखकर उन्होंने भी रग्बी को अपना लक्ष्य बना लिया. शुरुआत में Tackling और Ball Passing को लेकर झिझक थी, लेकिन करीब छह महीने की मेहनत ने उनका आत्मविश्वास बदल दिया. प्रियांशु ने 2024 के National School Games में Gold और 2025 की Sub-Junior National Rugby 7s Championship में Under-15 वर्ग का Gold जीता. 2026 में उन्होंने Asmita National Rugby और Junior National Rugby School Games में Silver Medal हासिल किया.

अब भारतीय जर्सी पहनने का सपना

आज इन दोनों बहनों का लक्ष्य केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है. कोमल और प्रियांशु भारतीय टीम की जर्सी पहनकर देश के लिए खेलना चाहती हैं. साथ ही दोनों Sport Quota के जरिए सरकारी नौकरी हासिल कर अपने पिता को आराम देना चाहती हैं. जिन बेटियों के खेल और कपड़ों पर कभी सवाल उठाए जाते थे, उन्होंने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है. नालंदा की इन बहनों की कहानी बताती है कि सही समर्थन और मजबूत हौसले के सामने गरीबी और सामाजिक ताने भी ज्यादा देर टिक नहीं सकते.