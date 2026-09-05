स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुने दुनिया के 10 बेस्ट गेंदबाज, बुमराह को दिया तीसरा स्थान, पहले पर कौन?

वैसे तो दुनिया भर में एक से एक टेस्ट गेंदबाज हुए हैं. लेकिन इनमें से कुछ हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट के अपने पसंदीदा 10 तेज गेंदबाजों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीसरे स्थान पर रखा गया है. स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2007 से 2023 तक इंग्लैंड के लिए 167 टेस्ट मैच खेले और कुल 604 विकेट लिए. हालांकि, उनकी लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा को जगह नहीं मिली.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने पूर्व इंग्लिश साथी जेम्स एंडरसन को टेस्ट क्रिकेट का सबसे महान तेज गेंदबाज बताया है. जेम्स एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 704 विकेट लिए, जो किसी भी तेज गेंदबाज के सबसे ज्यादा विकेट हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को तीसरे स्थान पर रखा गया है.

जसप्रीत बुमराह को मिली बड़ी जगह

जसप्रीत बुमराह ने अब तक 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट लिए हैं. वह भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल हैं. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत की ओर से टेस्ट में बुमराह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने 30 से ज्यादा विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था.

इन दिग्गजों को भी मिली टॉप-10 में जगह

स्टुअर्ट ब्रॉड की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के शॉन पोलॉक चौथे नंबर पर हैं. इसके बाद वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस, साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन, पाकिस्तान के वसीम अकरम, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल जॉनसन का नाम है. इस लिस्ट में स्टार्क और रबाडा का नहीं होना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि दोनों मौजूदा दौर के शानदार तेज गेंदबाज हैं.