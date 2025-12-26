Home > क्रिकेट > ‘मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा!’ सुनील गावस्कर-सचिन तेंदुलकर का वीडियो वायरल; जानिए क्या है पूरा माजरा

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की बातचीत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में गावस्कर सचिन से कुछ ऐसा कहते है जिसकी अब फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 26, 2025 9:42:40 PM IST

Sunil Gavaskar and Sachin Tendulkar
Sunil Gavaskar and Sachin Tendulkar


भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की बातचीत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में गावस्कर सचिन से कुछ ऐसा कहते है जिसकी अब फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट इतिहास के दो सबसे महान खिलाड़ी हैं. ‘लिटिल मास्टर’ के नाम से मशहूर गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय थे. उन्होंने तेंदुलकर के लिए एक शानदार भविष्य की भविष्यवाणी की थी, जिन्हें ‘मास्टर ब्लास्टर’ के नाम से जाना जाता है. गावस्कर ने लगातार तेंदुलकर की तकनीक लगन और उपलब्धियों की तारीफ की है.

सचिन तेंदुलकर के करियर के आंकड़े: तेंदुलकर के करियर के आंकड़े कमाल के हैं. उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन और 51 शतक बनाए. वनडे इंटरनेशनल (ODI) में उन्होंने 463 मैचों में 49 शतकों के साथ 18,426 रन बनाए. खास बात यह है कि वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर थे.

गावस्कर की तेंदुलकर के लिए भविष्यवाणी

हाल ही में गावस्कर का तेंदुलकर की सफलता की भविष्यवाणी करने वाला एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में, गावस्कर मज़ाक में कहते है. “अगर वह अपने करियर के आखिर तक कम से कम 15,000 रन और 40 टेस्ट शतक नहीं बनाते हैं, तो मैं खुद जाकर उनका गला घोंट दूंगा.”

सचिन ने जवाब दिया, ‘मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा’

उन्होंने आगे कहा कि ‘उसमें बहुत टैलेंट है. सचिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम भारतीय क्रिकेट को निराश नहीं करोगे.’ तेंदुलकर मुस्कुराए और जवाब दिया, ‘मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा.’

तेंदुलकर ने 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अपने शानदार करियर का समापन किया. यह मैच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 24 साल के लंबे सफर का अंत था. सुनील गावस्कर जो हमेशा सचिन तेंदुलकर के टैलेंट और काम के प्रति लगन के बारे में खुलकर बोलते रहे है, उन्होंने तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने वाले करियर के लिए लगातार उनकी तारीफ की है. दिग्गज क्रिकेटर की यह भविष्यवाणी कि तेंदुलकर महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करेंगे सच साबित हुई.

गावस्कर की भविष्यवाणी और तेंदुलकर के जवाब को दिखाने वाले एक वीडियो ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को दीवाना बना दिया है. यह इन दोनों क्रिकेट दिग्गजों के बीच आपसी सम्मान और तारीफ को दिखाता है.

