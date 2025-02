India vs Pakistan: रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हाइप्रोफाइल मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। हार के बाद जहां भारतीय फैंस जश्न मनाने में जुट गए तो वहीं पाकिस्तानियों का मुंह देखने लायक था। पाकिस्तान की हार पर दिल्ली पुलिस भी पीछे नहीं रही और मजे ले लिए।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी-अभी पड़ोसी देश से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उम्मीद है कि सिर्फ टीवी टूट रहे होंगे। बता दें कि इंडियन टीम ने कल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मिली 180 रन की हार का हिसाब भी चुकता कर दिया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने 241 रन बनाए। वहीं भारत ने सिर्फ 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने अपना 51वां शतक भी पाकिस्तान के खिलाफ लगाया। उन्होंने नाबाद 100 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 56 तो शुभमन गिल ने 46 रन बनाए।

Just heard some weird noises from the neighbouring Country.

Hope those were just TVs Breaking. #INDvsPAK #ViratKohli #TeamIndia #BleedBlue #51stODI #CongratulationsTeamIndia

— Delhi Police (@DelhiPolice) February 23, 2025