Steve Smith Return: स्टीव स्मिथ की वापसी, ब्रेक के बाद साझा की नई टेस्ट रणनीति

Ashes Series: स्टीव स्मिथ ने इस बार टेस्ट क्रिकेट पर पूरा ध्यान देकर खुद को पूरे सीज़न में तरोताज़ा रखा है, जबकि कुछ साल पहले ऐसा ही जुनून उन्हें थका चुका था. फैंटम्स से संन्यास लेने के बाद उन्होंने ब्रेक लिया ताकि खुद को रीफ्रेश कर सकें. अब वे 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करेंगे, क्योंकि कप्तान पैट कमिंस अभी चोट से उबर रहे हैं.

क्या कहा स्टीव स्मिथ ने ?

36 वर्षीय यह बल्लेबाज़ अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान न्यूयॉर्क में है और अगस्त के बाद से उन्होंने बल्ला नहीं उठाया है. यहां अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद स्मिथ ने कहा कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी मानसिक रूप से थक जाता हूं. दस साल पहले, मुझे हर संभव मैच खेलना पसंद था. अब, यह अफ़सोस की बात है कि टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन गया है.

स्मिथ ने कहा कि मुझे पता है कि अगर मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा खेलता हूं, तो गर्मियों के अंत तक मैं मानसिक रूप से थक जाता हूं और शायद पहले जैसा अच्छा प्रदर्शन न कर पाऊं. अपनी ऊर्जा बचाने और अलग-अलग फॉर्मैट्स को प्राथमिकता देने का सकारात्मक असर हुआ है, जैसा कि स्मिथ ने पिछले सीज़न में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2 शतक लगाने के बाद महसूस किया.

अब चुनौती के लिए तैयार हैं स्मिथ

स्मिथ ने कहा कि पिछले साल, मैं भारत के खिलाफ गर्मियों में हुए फाइनल में अपने बेहतरीन फॉर्म में था क्योंकि शुरुआत में मैंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला था. सच कहूं तो, गलतियों के बाद ही मैं लय में आ पाता हूं. मुझे लगता है कि अब मैं चुनौती के लिए तैयार हूं.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज़ 21 नवंबर से शुरू हो रही है. स्मिथ पर्थ में होने वाले सीरीज़ के पहले मैच से पहले दो शेफ़ील्ड शील्ड मैच खेलने की योजना बना रहे हैं. वह अगले हफ़्ते ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड के खिलाफ़ और उसके बाद नवंबर में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के खिलाफ़ मैच खेल सकते हैं.

