Steve Smith Injury: स्टीव स्मिथ की गर्दन में क्या हुआ? स्कैन में सामने आई बड़ी समस्या, मैदान पर कब करेंगे वापसी?

Steve Smith Neck Injury: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) गर्दन की चोट के चलते लंबे समय के लिए मैदान से दूर हो गए हैं. जांच में पता चला कि स्टीव स्मिथ को ‘सर्वाइकल फैसेट जॉइंट’ (गर्दन के जोड़) में चोट लगी है. इसकी वजह से वो केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे.

स्टीव स्मिथ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. यह मुकाबला पिछले हफ्ते गेबेरेहा में खेला गया था. टेस्ट मैच के चौथे दिन स्टीव स्मिथ को गर्दन में दर्द महसूस हुआ. उनकी यह समस्या समय रहते दूर नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्हें तीसरे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा. इसके बाद स्टीव स्मिथ की मेडिकल जांच हुआ, जिसके बाद उनकी वापसी की जानकारी मिली.

स्टीव स्मिथ कब करेंगे वापसी?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ की इंजरी को लेकर अपडेट शेयर किया है. CA ने बताया कि 37 साल के स्टीव स्मिथ आगामी घरेलू सीरीज तक सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. इस दौरान उनका इलाज और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) जारी रहेगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर कहा, ‘पिछले हफ्ते गेबेरहा में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन स्टीव स्मिथ को गर्दन में दर्द हुआ. बाद में MRI स्कैन से ‘सर्वाइकल फैसेट जॉइंट’ में चोट की पुष्टि हुई. इस चोट और गर्दन की सीमित हलचल के कारण, वह मौजूदा टेस्ट मैच में खेलने के लिए फिट नहीं थे. स्टीव का इलाज और रिहैबिलिटेशन जारी रहेगा. उम्मीद है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट होकर वापसी करेंगे.’

स्मिथ की इंजरी से जोश इंग्लिस को मिला मौका

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट से स्टीव स्मिथ के बाहर होने से जोश इंग्लिस के लिए वापसी का रास्ता खुल गया. जोश इंग्लिस को केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया. उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा भी उठाया. पहली पारी में ही जोश इंग्लिस ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा दिया. उन्होंने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 135 गेंद पर 102 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के आए. जोश इंग्लिस के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 400 से ज्यादा रन बना लिए हैं. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 405/8 है. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 329 रन बनाए हैं.