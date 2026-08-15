राहुल द्रविड़ को कब का छोड़ चुके पीछे, जो रूट के रिकॉर्ड की भी बराबरी, इतिहास रचने की करीब स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में स्मिथ ने तीन कैच पकड़े. इसके साथ ही उनके टेस्ट क्रिकेट में कुल 218 कैच हो गए हैं. स्मिथ ने यह उपलब्धि अपने 124वें टेस्ट मैच में हासिल की.

स्मिथ ने सबसे पहले बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का कैच पकड़ा. जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने 82वें ओवर की चौथी गेंद पर शांतो को आउट करने में मदद की. इसके बाद 85वें ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंद पर लिटन दास का कैच पकड़ा. अगले ही ओवर में स्मिथ ने मुशफिकुर रहीम का कैच लपक लिया. इस कैच के साथ वह जो रूट के 218 कैच के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गए. रूट ने यह आंकड़ा 166 टेस्ट मैचों की 317 पारियों में हासिल किया है.

स्मिथ के पास नंबर-1 बनने का मौका

अब स्टीव स्मिथ के पास टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बनने का मौका है. अगर वह बांग्लादेश की दूसरी पारी में कम से कम एक कैच पकड़ लेते हैं, तो उनके 219 कैच हो जाएंगे और वह जो रूट को पीछे छोड़ देंगे. इस लिस्ट में भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ 210 कैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं. श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने 205 और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने 200 कैच पकड़े हैं.

11 हजार टेस्ट रन के भी करीब स्मिथ

स्टीव स्मिथ के पास डार्विन टेस्ट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. वह टेस्ट क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे करने वाले सिर्फ तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बनने से 166 रन दूर हैं. स्मिथ के नाम अभी 10,834 टेस्ट रन हैं. अगर वह दूसरी पारी में 94 रन बना लेते हैं, तो स्टीव वॉ के 10,927 रन को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.