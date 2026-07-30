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इंग्लैंड क्रिकेट में बड़ा बदलाव! स्टीफन फ्लेमिंग बने नए हेड कोच, जो रूट को मिली फिर से मिली कप्तानी

England New Test Coach: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाया है. साथ ही जो रूट को एक बार फिर से टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 30, 2026 4:25:23 PM IST

स्टीफन फ्लेमिंग बने नए हेड कोच, जो रूट को मिली टेस्ट टीम की कमान.
स्टीफन फ्लेमिंग बने नए हेड कोच, जो रूट को मिली टेस्ट टीम की कमान.


England New Test Coach: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट का नचा हेड कोच बनाया है. वहीं, जो रूट को एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई है. ECB ने गुरुवार (30 जुलाई) को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी.

बोर्ड ने बताया कि 53 साल के स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) पूर्व हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे. फ्लेमिंग ने इससे पहले कभी किसी नेशनल टीम के हेड कोच के रूप में काम नहीं किया है. हालांकि उन्होंने हेड कोच के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 17 साल किए हैं. उनका कार्यकाल में सीएसके ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है.

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इंग्लैंड क्रिकेट में बड़ा बदलाव

हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज के बीच में ही कप्तान बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया था. इसके चलते जो रूट (Joe Root) ने अगले मैच में टीम की कमान संभाली थी. वहीं, सीरीज हारने के बाद बोर्ड ने टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया. हालांकि वह अभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के हेड को बने हुए हैं.

अब बोर्ड ने स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाया है, जबकि जो रूट कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे हैं. स्टीफन फ्लेमिंग ने इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच बनने के बाद कहा कि वह नई भूमिका निभाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, ‘यह विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग पदों में से एक है और मुझे इस पद पर नियुक्त होने का सम्मान मिला है.’

फ्लेमिंग कब से संभालेंगे कोच की जिम्मेदारी?

स्टीफन फ्लेमिंग 19 अगस्त से शुरू होने वाली पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद नए हेड कोच के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे. बोर्ड ने इस सीरीज के लिए असिस्टेंट कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक को टेंपरेरी हेड कोच बनाया है. वहीं, फ्लेमिंग दिसंबर में साउथ अफ्रीका टेस्ट दौरे की तैयारियों में जुट जाने के लिए इस गर्मी के अंत में ब्रिटेन जाने से पहले न्यूजीलैंड में अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे.

हैरी ब्रूक की नहीं मिली टेस्ट की कमान

जब बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने अपने रिटायरमेंट का एलान किया, तो हर किसी को लगा था कि हैरी ब्रूक को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाएगी. हैरी ब्रूक पहले से ही वनडे और टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं. हालांकि बोर्ड ने जो रूट को ही फिर से टेस्ट कप्तान बनाने का फैसला किया. बता दें कि जो रूट ने 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है, जिसमें से 27 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है.

Tags: england cricket teamjoe rootStephen Fleming
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