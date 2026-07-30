CSK का छोड़ा साथ, अब दिग्गज टीम को कोचिंग देने की तैयारी में स्टीफन फ्लेमिंग, कहां बन रही बात?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट हेड कोच के रूप में स्टीफन फ्लेमिंग का नाम लगभग तय माना जा रहा है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे. मैकुलम को इसी महीने टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया गया था. वहीं डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयन प्रक्रिया में फ्लेमिंग ने रिचर्ड डॉसन और जोनाथन ट्रॉट को पीछे छोड़ दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीफन फ्लेमिंग दिसंबर 2026 से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनका पहला बड़ा दौरा दक्षिण अफ्रीका का होगा, जहां इंग्लैंड को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. हालांकि, फ्लेमिंग के कार्यभार संभालने से पहले इंग्लैंड अगस्त-सितंबर 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. इस सीरीज के लिए पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभाएंगे.

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शानदार रहा फ्लेमिंग का रिकॉर्ड

स्टीफन फ्लेमिंग ने अब तक किसी राष्ट्रीय टीम को कोचिंग नहीं दी है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उन्होंने 1994 से 2008 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 111 टेस्ट मैच खेले और देश के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में गिने जाते हैं. वह 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रहे और 2009 से 2026 तक टीम के हेड कोच के रूप में कई यादगार सफलताएं हासिल कीं. इसके अलावा उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की भी दो सीजन तक कोचिंग की.

इंग्लैंड क्रिकेट से भी रहा है खास रिश्ता