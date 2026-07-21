जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 साल दिए, उसे मिलीभगत करके टीम से निकाला, स्टीफन फ्लेमिंग को बाहर करने का पूरा सच

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने टीम के पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को हटाने के फैसले का सपोर्ट किया है. उनका कहना है कि फ्लेमिंग ने फ्रेंचाइजी के लिए शानदार काम किया, लेकिन अब टीम को ऐसे कोच की जरूरत है जो टी20 क्रिकेट की तकनीक और रणनीति पर ज्यादा काम कर सके. बद्रीनाथ का मानना है कि उन्हें हटाने की योजना पहले से ही चल रही थी.

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए बद्रीनाथ ने कहा कि सीएसके में अब कई युवा भारतीय खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं. ऐसे में टीम को ऐसे कोच की जरूरत है जो सही खिलाड़ियों का चयन करे, उन्हें निखारे और भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार करे. उन्होंने कहा कि एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद कोच की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

धोनी के बाद बदल गई सीएसके की तस्वीर

स्टीफन फ्लेमिंग के कार्यकाल में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता और कई सालों तक लगातार प्लेऑफ में जगह बनाई. हालांकि, 2024 में एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरा. सीएसके 2024, 2025 और 2026 में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही. इतना ही नहीं, आईपीएल 2025 में टीम अपने इतिहास में पहली बार अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही.

फ्लेमिंग की तारीफ भी की बद्रीनाथ ने

हालांकि बद्रीनाथ ने फ्लेमिंग को हटाने के फैसले को सही बताया, लेकिन उन्होंने उनके योगदान की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि फ्लेमिंग बेहतरीन मैन-मैनेजर और शानदार पेशेवर कोच रहे हैं. उनकी वजह से सीएसके के ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा सकारात्मक और शांत रहता था. बद्रीनाथ खुद 2008 से 2013 तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे और उन्होंने फ्लेमिंग के साथ करीब से काम किया. उनके मुताबिक, फ्लेमिंग ने सीएसके को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब टीम को नई सोच और नई रणनीति वाले कोच की जरूरत है.