टी20 वर्ल्ड कप में पाक खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत! महिला स्टाफ से दुर्व्यवहार के आरोप से पीसीबी में मचा हड़कंप

Pakistan Player Controversy: जले पर नमक छिड़कते हुए, गुरुवार को एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया कि एक अनजान पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए श्रीलंका के कैंडी में एक होटल में रहने के दौरान एक महिला स्टाफ़ मेंबर के साथ बदतमीज़ी की और बाद में टीम मैनेजर ने उस पर जुर्माना लगाया. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मेज़बान श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आख़िरी सुपर 8 मैच से पहले हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम सर्कल में इस बारे में कानाफूसी में बात हो रही है.

पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ने की बदतमीज़ी

सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, “श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आख़िरी सुपर 8 मैच से पहले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम के एक खिलाड़ी ने एक महिला हाउसकीपिंग स्टाफ़ मेंबर के साथ बदतमीज़ी की.” टीम सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, “स्टाफ़ चिल्लाया और मदद के लिए पुकारा, जिस पर होटल स्टाफ़ उसे बचाने आया और मामले की रिपोर्ट पाकिस्तान टीम मैनेजर नवेद चीमा को दी.”

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने रिपोर्ट में कहा, “गोल्डन क्राउन होटल का टॉप मैनेजमेंट चाहता था कि इस मामले को सख्ती से निपटाया जाए, लेकिन चीमा ने खिलाड़ी की तरफ से माफी मांगी और उस पर गलत व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया.” हालांकि पाकिस्तान ने वह मैच पांच रन से जीता, लेकिन टीम नेट रन-रेट के आधार पर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई और रविवार और सोमवार को बैच में घर लौटी.

पहली बार नहीं हुआ ऐसा

उस खिलाड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की डिसिप्लिनरी कमिटी के सामने भी पेश होने की संभावना है और उसे और सजा मिल सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बैकरूम स्टाफ का टूर पर गलत व्यवहार का इतिहास रहा है.

युवा बैटर हैदर अली को पिछले साल मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तान शाहीन के इंग्लैंड टूर पर एक लड़की के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैदर कोर्ट में पेश हुआ लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा कर दिया गया.

पाकिस्तान टीम के मसाजर मलंग अली पर भी कुछ साल पहले मलेशिया टूर पर एक महिला स्टाफ मेंबर के साथ गलत व्यवहार करने के लिए रिपोर्ट किया गया था और उस पर जुर्माना लगाया गया था.

