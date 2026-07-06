Home > क्रिकेट > खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो

खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो

Sri Lanka Cricketer Death: श्रीलंका के बेरुवाला में एक फ्रेंडली मैच के दौरान 46 साल के क्रिकेटर की अचानक मौत हो गई. यह घटना लाइव मैच के दौरान हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. नीचे देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 6, 2026 3:07:23 PM IST

श्रीलंका में लाइव मैच के दौरान क्रिकेटर की मौत.
श्रीलंका में लाइव मैच के दौरान क्रिकेटर की मौत.


Sri Lanka Cricketer Death During Match: श्रीलंका क्रिकेट से एक दुखद खबर सामने आई है. श्रीलंका के बेरुवाला में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक फ्रेंडली मैच में बल्लेबाजी के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर की अचानक मौत हो गई. इस घटना से मैच के दौरान बाकी खिलाड़ियों में हड़कंप मच गया. मृतक क्रिकेटर की पहचान जुल्फिकार के रूप में कई गई है, जिनकी उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि जुल्फिकार 3 गेंद पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान वह अचानक क्रीज पर गिर गए, जिसके तुरंत बाद खिलाड़ी और मेडिकल टीम भागकर मदद करने के लिए पहुंचे. उन्हें मैदान से बाहर ले जाकर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया. फिर आनन-फानन में जुल्फिकार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

You Might Be Interested In

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रविवार यानी 5 जुलाई को हुई है. ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से आयोजित यह फ्रेंडली मैच चाइना फोर्ट क्षेत्र के एक प्रमुख मुस्लिम स्कूल के पूर्व छात्रों के बीच खेला जा रहा था. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा था, जिससे यह घटना कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स खिलाड़ी की मौत पर शोक जता रहे हैं. नीचे देखें वीडियो…



ये भी पढ़ें: Who Is Akriti Agarwal: कौन हैं आकृति अग्रवाल? क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने दिया धोखा; 3 महीने में ही टूट गई सगाई?

हार्ट-अटैक से हुई मौत!

शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि क्रिकेटर जुल्फिकार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है. फिलहाल बेरुवाला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया था. इसके चलते आयोजकों ने टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है.

Tags: Cricket News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो
खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो
खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो
खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो