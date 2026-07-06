खेलते-खेलते चली गई जान! 2 टीमों की कहासुनी के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत, देखें वीडियो

Sri Lanka Cricketer Death During Match: श्रीलंका क्रिकेट से एक दुखद खबर सामने आई है. श्रीलंका के बेरुवाला में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक फ्रेंडली मैच में बल्लेबाजी के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर की अचानक मौत हो गई. इस घटना से मैच के दौरान बाकी खिलाड़ियों में हड़कंप मच गया. मृतक क्रिकेटर की पहचान जुल्फिकार के रूप में कई गई है, जिनकी उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि जुल्फिकार 3 गेंद पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान वह अचानक क्रीज पर गिर गए, जिसके तुरंत बाद खिलाड़ी और मेडिकल टीम भागकर मदद करने के लिए पहुंचे. उन्हें मैदान से बाहर ले जाकर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया. फिर आनन-फानन में जुल्फिकार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रविवार यानी 5 जुलाई को हुई है. ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से आयोजित यह फ्रेंडली मैच चाइना फोर्ट क्षेत्र के एक प्रमुख मुस्लिम स्कूल के पूर्व छात्रों के बीच खेला जा रहा था. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा था, जिससे यह घटना कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स खिलाड़ी की मौत पर शोक जता रहे हैं. नीचे देखें वीडियो…

Heartbreaking tragedy in Beruwala. Sri Lanka 🇱🇰 A young cricketer collapsed and passed away while batting during a school old boys’ association cricket carnival today. He was on 6* off 3 balls when he suffered a suspected heart attack. The tournament has been suspended. pic.twitter.com/tUvjzbWuwH — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 5, 2026







ये भी पढ़ें: Who Is Akriti Agarwal: कौन हैं आकृति अग्रवाल? क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने दिया धोखा; 3 महीने में ही टूट गई सगाई?

हार्ट-अटैक से हुई मौत!

शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि क्रिकेटर जुल्फिकार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है. फिलहाल बेरुवाला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया था. इसके चलते आयोजकों ने टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है.