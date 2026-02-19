Home > क्रिकेट > Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल

Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल

Sl vs Zim T20 World Cup 2026: श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और अपने 20 ओवर में 178/7 रन बनाए. पथुम निसांका 41 बॉल पर 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि पवन रथनायके ने 25 बॉल पर 44 रन की तेज़ पारी खेली.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 19, 2026 8:16:37 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी
टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी


Sri lanka vs Zimbabwe Result: 19 फरवरी को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे ने रोमांचक जीत हासिल की. ​​उन्होंने 179 रन का टारगेट सिर्फ 19.3 ओवर में पूरा कर लिया और 6 विकेट से जीत हासिल की. ​​गेम शुरू से आखिर तक रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने कुछ बड़े हिट और टाइट बॉलिंग दिखाई. श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और अपने 20 ओवर में 178/7 रन बनाए.

You Might Be Interested In

पथुम निसांका 41 बॉल पर 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि पवन रथनायके ने 25 बॉल पर 44 रन की तेज़ पारी खेली. कुसल परेरा ने भी 22 रन जोड़े, लेकिन बाकी बैटिंग लाइन-अप को मुश्किल हुई क्योंकि जिम्बाब्वे के बॉलर अहम मौकों पर विकेट लेते रहे.

ग्रीम क्रेमर और ब्रैड इवांस की दमदार गेंदबाजी

 जिम्बाब्वे के लिए ग्रीम क्रेमर और ब्रैड इवांस सबसे अच्छे बॉलर रहे, जिन्होंने 2-2 विकेट लिए. जवाब में, जिम्बाब्वे ने तदिवानाशे मारुमानी और ब्रायन बेनेट के साथ ओपनिंग करते हुए अच्छी शुरुआत की. मारुमानी ने आउट होने से पहले 34 रन बनाए, जबकि बेनेट ने 48 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाकर पारी को संभाला. रयान बर्ल ने 23 रन बनाकर टीम को तेज़ी दी, और सिकंदर रज़ा, जिन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया, ने 26 गेंदों पर 45 रन बनाए.

You Might Be Interested In

श्रीलंका के कुछ विकेट देर से गिरने के बावजूद, ज़िम्बाब्वे ने तीन गेंद बाकी रहते आराम से टारगेट हासिल कर लिया. इस जीत का मतलब है कि ज़िम्बाब्वे ग्रुप B में बिना हारे रहा और टेबल में टॉप पर रहा, जिससे श्रीलंका को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया को किया टूर्नामेंट से बाहर

इससे पहले शुक्रवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया था. ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने पहले चार ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस, कैम ग्रीन, टिम डेविड और ट्रैविस हेड को आउट कर दिया. 

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी हुई थी ढेर

ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनशॉ के ज़रिए वापसी की, लेकिन मुजरबानी ने दो और विकेट लेकर जिम्बाब्वे को चौंका दिया और ग्रुप B में जीत का रास्ता साफ कर दिया. पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया, तो जिम्बाब्वे ने ओपनर ब्रायन बेनेट की हाफ सेंचुरी और कप्तान सिकंदर रजा के उपयोगी योगदान की मदद से 169/2 रन बनाए.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1r premadasa stadiumsl vs zimsri lanka vs zimbabwesri lanka vs zimbabwe ResultT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल
Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल
Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल
Sl vs Zim T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में जिंबॉब्वे ने मचाई सनसनी, पहले ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर अब श्रीलंका को चटाई धूल