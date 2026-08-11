पहली नजर में प्यार, घंटे भर में शादी का फैसला, भारतीय लड़की पर फिदा हुआ श्रीलंकाई दिग्गज, चेन्नई का बना दामाद!

Muthiah Muralidaran Love Story: श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जादू में फंसाया. उनके सामने कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था. वह मैदान पर विपक्षी टीम के लिए जितने खतरनाक थे, उतने ही शर्मीले रियल लाइफ में थे. दरअसल, मुथैया मुरलीधरन शादी के नाम से डरते थे. जब भी घर में शादी की होती, तो मुरलीधरन पीछे हट जाते थे. किसे पता था कि शादी से दूर भागने वाले मुथैया मुरलीधरन एक दिन किसी भारतीय लड़की से खुशी-खुशी शादी रचाएंगे. पढ़ें मुथैया मुरलीधरन की लव स्टोरी…

कैसे हुई पहली मुलाकात?

मुथैया मुरलीधरन की लव स्टोरी की शुरुआत श्रीलंका में नहीं, बल्कि चेन्नई के सन टेलीविजन स्टूडियो में हुई. मशहूर तमिल एक्टर चंद्रशेखर स्टूडियो में मौजूद थे. वहां पर श्रीलंका दिग्गज मुथैया मुरलीधरन भी एक शो के सिलसिले में पहुंचे थे. मुरलीधरन ने जैसे ही इस तमिल सुपरस्टार को देखा, वे खुद को रोक नहीं पाए और उनसे मिलने पहुंच गए. बातचीत में मुरलीधरन ने चंद्रशेखर को बताया कि श्रीलंका में रहने वाली उनकी मां सुपरस्टार चंद्रशेखर की बड़ी फैन हैं. इसके बाद से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई.

उस दौरान मुरलीधरन की मां अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी. जब सुपरस्टार चंद्रशेखर को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त डॉ. एस. राममूर्ति की बेटी मधिमलार का सुझाव दिया. मधिमलार चेन्नई के विश्व प्रसिद्ध ‘मलर हॉस्पिटल्स’ के संस्थापक दिवंगत डॉ. एस. राममूर्ति और डॉ. नित्या राममूर्ति की बेटी हैं, जो बेहद खूबसूरत और संस्कारी थीं. उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था.

पहली नजर में हुआ प्यार!

जब चंद्रशेखर ने मुरलीधरन की मां को मधिमलार के बारे में पता बताया, तो लड़की की प्रोफाइल उनको खूब पसंद आई. इसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को लेकर मुरलीधरन से बात की, लेकिन क्रिकेटर ने साफ मना कर दिया. उस समय मुरलीधरन अपना पूरा फोकस सिर्फ खेल पर ही रखना चाहते थे. मां की जिद के आगे मुरलीधरन ने हार मान ली और लड़की देखने के लिए हां बोल दिया. नवंबर 2004 में, मुथैया मुरलीधरन लड़की देखने के लिए चेन्नई पहुंचे. जब उन्होंने पहली बार मधिमलार को देखा, तो अपना दिल खो बैठे. मधिमलार की सादगी और शालीनता ने मुरलीधरन का दिल जीत लिया. मधिमलार को भी मुरलीधरन पसंद आ गए.

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घंटे भर में लिया फैसला

मुरलीधरन और मधिमलार को दोनों परिवारों ने अकेले बातचीत करने के लिए कहा. उन दोनों ने करीब एक घंटे तक बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक-दूसरे को अपने दिल की बातें बताईं. वे दोनों इस रिश्ते के लिए खुश थे. करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद ही मुरलीधरन और मधिमलार ने शादी करने का फैसला कर लिया. इसके बाद मुरली ने मधिमलार को सगाई की अंगूठी पहना दी.

कहां रचाई शादी?

21 मार्च 2005 को मुथैया मुरलीधरन और मधिमलार ने चेन्नई में पारंपरिक तमिल रीति-रिवाजों के तहत धूमधाम से शादी रचाई. उनकी शादी में तमिलनाडु के कई बड़े राजनेता और क्रिकेट जगत की बड़े स्टार्स शामिल हुए. मौजूदा समय में मुरली और मधिमलार खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. उनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी. कपल ने बेटी का नाम कृषा और बेटे का नाम नरेन रखा है.

मुथैया मुरलीधरन का करियर

श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के लिए 133 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 800 विकेट चटकाए. इसके अलावा वनडे में उन्होंने 350 मैचों में 534 विकेट हासिल किए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में मुरली के नाम 12 मैचों में 13 विकेट दर्ज हैं.