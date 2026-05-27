SRH vs RR Eliminator Playing 11: किस टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक? यहां जानें संभावित प्लेइंग XI

SRH vs RR IPL 2026 Eliminator Playing 11: बुधवार को मुल्लनपुर में 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. दोनों टीमों के पास विस्फोटक ओपनिंग बैटर हैं, लेकिन जहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक ऐसा तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण है जो इस सीजन में काफी खतरनाक साबित हुआ है, वहीं राजस्थान रॉयल्स की किस्मत इस विभाग में काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि जोफ्रा आर्चर का दिन कैसा रहता है.

RR चोटों से जूझ रही

RR भी कुछ चोटों से जूझ रही है, जिनमें सबसे प्रमुख कप्तान रियान पराग और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं. उन्हें उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, या कम से कम उनमें से कोई एक, उन्हें एक शानदार शुरुआत दिला सकें, जबकि आर्चर शुरुआती कुछ विकेट चटकाएँ; यह मुंबई इंडियंस पर उनकी जीत के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसने उनके लिए प्लेऑफ़ में जगह पक्की कर दी थी.

नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने भी बीच-बीच में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, और खेल के सभी चरणों में गेंदबाज़ी की है. युवा लेग-स्पिनर यश राज पुंजा अपने पहले IPL सीज़न में रवि बिश्नोई से आगे निकलकर मुख्य स्पिनर के रूप में उभरे हैं, जबकि अनुभवी जडेजा को बल्ले और गेंद दोनों से और अधिक योगदान देने की ज़रूरत है. SRH के गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें लीग के कुछ सबसे खतरनाक बैटर – अभिषेक शर्मा (563 रन), ट्रैविस हेड (393), ईशान किशन (569) और हेनरिक क्लासेन (606) – का सामना करना है.

SRH बनाम RR संभावित प्लेइंग XI:

SRH संभावित XI: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (wk), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (c), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल/प्रफुल हिंगे, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

RR संभावित XI: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (wk), रियान पराग (c), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, बृजेश शर्मा

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