SRH vs RR: बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाजों का कहर… मुल्लांपुर की पिच पर किसका राज? देखें रिपोर्ट

SRH vs RR Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में 27 मई की शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में जाएगी, जबकि हारने वाली टीम घर लौट जाएगी. ऐसे में यह दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाली है. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद शानदार फॉर्म में चल रही है.

वहीं, रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) भी लय में वापस आ गई है. दोनों टीमों के पास पावर हिटिंग मौजूद है, जिससे फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मुल्लांपुर की पिच क्या असर दिखाएगी.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर खेला जाएगा. यह पिच हाई-स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जानी जाती है. मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मददगार होती है. यहां पर गेंद आसानी से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड अच्छा है. राजस्थान ने इस सीजन इसी मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 223 रनों का टारगेट आसानी से चेज कर लिया था. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि एलिमिनेटर मैच में राजस्थान और हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.

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हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) का पलड़ा भारी दिखाई देता है. दोनों टीमों के बीच कुल 23 मैच खेले गए हैं. इनमें से 14 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं. मौजूदा सीजन में भी हैदराबाद ने राजस्थान पर अपना दबदबा दिखाया है. आईपीएल 2026 में हैदराबाद ने दो बार राजस्थान को हराया है. अब देखना होगा कि क्या एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स वापसी कर पाएगी.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

इस बड़े मैच मुकाबले में राजस्थान के सलामी बल्लेबाजों पर नजर रहेगी. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी के दम पर राजस्थान बड़ा स्कोर बना सकती है. वहीं, ध्रुव जुरेल और कप्तान रियान पराग मिडिल ओवर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन मिडिल ओवर्स का भार संभालेंगे.