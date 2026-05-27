SRH vs RR: हैदराबाद का सफर खत्म! सूर्यवंशी और आर्चर ने राजस्थान को पहुंचाया वहां, जहां अब होगा सबसे बड़ा इम्तिहान…

SRH vs RR Eliminator IPL 2026 Highlights: वैभव सूर्यवंशी के सिर्फ़ 29 गेंदों पर बनाए गए 97 रनों की तूफ़ानी पारी और उसके बाद जोफ़्रा आर्चर की घातक गेंदबाज़ी की बदौलत, राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को एलिमिनेटर मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद को हरा दिया. इसके साथ ही, हैदराबाद की टीम अब IPL से बाहर हो गई है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स अब 29 मई को मुल्लनपुर में होने वाले क्वालिफ़ायर 2 में गुजरात टाइटन्स का सामना करेगी. गुजरात को इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. क्वालिफ़ायर 2 जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ख़िलाफ़ खेलेगी. इस मैच में, पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी की पारी की बदौलत कुल 243/8 का स्कोर खड़ा किया.

हैदराबाद का सरेंडर

244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. जोफ्रा आर्चर ने पावरप्ले में ही टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर SRH की कमर तोड़ दी. टीम की सबसे बड़ी उम्मीद हेनरिक क्लासेन भी इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे. वे एक अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में पुंजा की गेंद पर LBW आउट हो गए. निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने जवाबी हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन रन बनाने की जल्दी में वे लगातार अपने विकेट फेंकते गए. नतीजा यह रहा कि हैदराबाद की पारी पूरी तरह बिखर गई और टीम 47 रनों से यह मुकाबला हार गई.

SRH की पारी की मुख्य बातें

पारी की दूसरी ही गेंद पर, आर्चर ने अभिषेक शर्मा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करवाकर सनराइज़र्स को पहला झटका दिया. अभिषेक अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर शून्य रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद, स्मरण रविचंद्रन भी क्रीज़ पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाए; उन्होंने सिर्फ़ 4 गेंदों पर 1 रन बनाया और फिर नांद्रे बर्गर की गेंद पर आउट हो गए.

दूसरी ओर, ईशान किशन ने विस्फोटक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी की. उन्होंने सिर्फ़ 11 गेंदों पर 33 रन ठोक दिए. ईशान की पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की. हालाँकि, डोनोवन फ़रेरा ने उनका कैच लपककर उन्हें आउट कर दिया, जिससे आर्चर को मैच का अपना तीसरा विकेट मिला. इसके बाद, ट्रैविस हेड ने कुछ आक्रामक शॉट खेले और सिर्फ़ 8 गेंदों में 17 रन बनाए. इस पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. हालाँकि, आर्चर ने जल्द ही उन्हें भी आउट कर दिया. 4.4 ओवर के अंत तक, सनराइजर्स का स्कोर 57/4 था, और टीम पर काफ़ी दबाव दिख रहा था.