Home > खेल > SRH vs RCB  Weather Forecast: हैदराबाद में बारिश बनेगी विलेन या होगा चौकों-छक्कों का तूफान? टॉप-2 की जंग में आज भिड़ेंगी दो धाकड़ टीमें

SRH vs RCB  Weather Forecast: हैदराबाद में बारिश बनेगी विलेन या होगा चौकों-छक्कों का तूफान? टॉप-2 की जंग में आज भिड़ेंगी दो धाकड़ टीमें

SRH vs RCB  Weather Forecast:सनराइजर्स हैदराबाद भी इस मैच में एक जीत के साथ आई है, उसने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच विकेट से हराया था. पैट कमिंस की टीम 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है, और आज रात सिर्फ़ एक जीत ही उन्हें टॉप दो स्थानों पर पहुंचा सकती है. टॉप दो में जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीम को नॉकआउट में दूसरा मौका मिलता है, अगर वे 26 मई को होने वाले क्वालिफायर 1 में हार जाते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 22, 2026 3:59:50 PM IST

हैदराबाद का मौसम का अनुमान
हैदराबाद का मौसम का अनुमान


SRH vs RCB  Weather Forecast: टॉप दो में जगह बनाने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) शुक्रवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच 67 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना करेगी.आरसीबी 18 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है और उसका लीग में सबसे ज़्यादा नेट रन रेट 1.065 है. डिफेंडिंग चैंपियन के पास टॉप दो में रहने का बहुत अच्छा मौका है, और SRH के लिए सिर्फ़ एक बड़ी जीत ही उन्हें तीसरे स्थान पर ला सकती है. रजत पाटीदार और उनकी टीम शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) पर 23 रन से जीत हासिल की, जो उनकी लगातार तीसरी जीत है.

SRH भी इस मैच में एक जीत के साथ आई है, उसने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच विकेट से हराया था. पैट कमिंस की टीम 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है, और आज रात सिर्फ़ एक जीत ही उन्हें टॉप दो स्थानों पर पहुंचा सकती है. टॉप दो में जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे टीम को नॉकआउट में दूसरा मौका मिलता है, अगर वे 26 मई को होने वाले क्वालिफायर 1 में हार जाते हैं.

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 हैदराबाद का हर घंटे का मौसम का अनुमान

AccuWeather के मुताबिक, दोपहर में आंधी-तूफान आने की संभावना है, लेकिन मैच के समय बारिश के खेल बिगाड़ने की संभावना बहुत कम या बिल्कुल नहीं है. आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि ह्यूमिडिटी का लेवल 30% से थोड़ा ज़्यादा रहेगा. टेम्परेचर 30 के बीच में रहेगा.

टीमें

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ट्रैविस हेड, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिलिप साल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी.

 

Tags: IPL 2026SRH vs RCB
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