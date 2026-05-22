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SRH vs RCB Head to Head: प्लेऑफ का टिकट पक्का लेकिन टॉप-2 के लिए भिड़ेंगे हैदराबाद और बेंगलुरु, जानिए कौन मारेगा बाजी?

SRH vs RCB Head to Head: प्लेऑफ पक्का है पर जंग टॉप-2 की है. हैदराबाद के गढ़ में आज RCB भिड़ेगी SRH से. इतिहास गवाह है कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है, जानिए कौन मारेगा बाजी.

By: Shivani Singh | Published: May 22, 2026 3:22:58 PM IST

SRH vs RCB Head to Head: प्लेऑफ का टिकट पक्का लेकिन टॉप-2 के लिए भिड़ेंगे हैदराबाद और बेंगलुरु, जानिए कौन मारेगा बाजी?


SRH vs RCB Head to Head: लीग स्टेज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और मैच नंबर 67 में भिड़ने जा रही हैं दो सबसे धाकड़ टीमें, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (उप्पल) में होने वाला यह मैच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होने वाला. दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ का टिकट पक्का कर चुकी हैं, लेकिन असली लड़ाई ‘टॉप-2’ में जगह बनाने और सीधे ‘क्वालीफायर 1’ का पास हासिल करने की है.

हेड-टू-हेड (Head-to-Head)

इन दोनों टीमों की राइवलरी आईपीएल इतिहास की सबसे रोमांचक और अनप्रेडिक्टेबल राइवलरीज में से एक रही है. अब तक खेले गए 27 मैचों में SRH ने 14 और RCB ने 12 मैच जीते हैं (एक मैच बेनतीजा रहा).

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हालांकि इस सीजन के पिछले मैच में RCB ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था, लेकिन जब-जब दबाव बड़ा होता है, हैदराबाद का पलड़ा भारी रहता है. प्लेऑफ के मुकाबलों में हैदराबाद का बेंगलुरु के खिलाफ 3-0 का क्लीन स्वीप रिकॉर्ड है, जिसमें 2016 के फाइनल का वो दिल तोड़ने वाला मैच भी शामिल है.

गढ़ किसका मजबूत?

हैदराबाद अपने घरेलू मैदान (उप्पल) पर हमेशा हावी रही है, जहाँ उनका RCB के खिलाफ 5-3 का रिकॉर्ड है. लेकिन आज रात का खेल ‘ओस’ (Dew) बिगाड़ सकती है. रात में गिरने वाली भारी ओस चेज (लक्ष्य का पीछा) करने वाली टीम के लिए रास्ता बेहद आसान बना सकती है.

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Tags: IPL 2026
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