SRH vs PBKS Weather Forecast: आज के मैच में विलेन बन सकती है बारिश, जानें पिच और मौसम का हाल

SRH vs PBKS Weather Forecast: आज बुधवार 6 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच होने वाले मुकाबले पर खराब मौसम का खतरा मंडरा रहा है. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं. हालांकि शुरुआती पूर्वानुमान में आसमान साफ रहने की बात कही गई थी लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार शाम के समय वायुमंडलीय अस्थिरता खेल में बाधा डाल सकती है.

हैदराबाद के लिए IMD का ‘येलो अलर्ट’

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए हैदराबाद में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसमें बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. हालांकि, कुछ स्थानीय रिपोर्टों का कहना है कि अगर तूफान के बादल स्टेडियम के ऊपर से नहीं गुजरते हैं, तो मैच के दौरान मौसम शुष्क भी रह सकता है.

तापमान और नमी

हैदराबाद में दिन का तापमान 36°C के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच शुरू होने के समय (शाम 7:00 बजे) तक पारा 25°C से 31°C के बीच आ सकता है. नमी का स्तर 45% से 50% के बीच रहेगा. खिलाड़ियों के लिए गर्मी एक चुनौती होगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता दूसरी पारी में पड़ने वाली ओस है, जो गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल बना सकती है.

पिच और मैच की रणनीति पर प्रभाव

राजीव गांधी स्टेडियम की पिच इस सीजन में बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है. यहाँ 200 से अधिक का स्कोर बनना आम बात हो गई है. लेकिन मौसम को देखते हुए कप्तान पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर की रणनीति बदल सकती है. यदि पावरप्ले के दौरान बादल छाए रहते हैं, तो तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है. रात में ओस के कारण डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना कठिन हो सकता है.

टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को लाइट के नीचे बल्लेबाजी करने में आसानी होगी और बारिश की स्थिति में DLS नियम का भी फायदा मिल सकता है.

प्लेऑफ की रेस और समीकरण

प्लेऑफ की दौड़ के लिहाज से यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब किंग्स 9 मैचों में 13 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों में 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

अगर बारिश के कारण मैच धुलता है या छोटा होता है तो यह पंजाब के लिए निराशाजनक होगा क्योंकि उनका एक मैच पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो चुका है. वहीं हैदराबाद के लिए यह जीत शीर्ष दो में जगह बनाने और पंजाब से पिछली हार का बदला लेने के लिए जरूरी है.